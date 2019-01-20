北京故宮：沒有滿漢全席「108道是演繹」　前三等「不是活人吃的」

▲稻鄉飲食文化博物館模擬1977年香港國賓酒樓滿漢全席場景。（圖／翻攝自維基百科）



大陸中心／綜合報導

滿漢全席是民眾對清代皇室的飲食想像，北京故宮博物院副院長任萬平表示，沒有「全席」，只有滿席與漢席，而且108道菜是演繹的，實際上沒有那麼多。

北京故宮今年舉辦「賀歲迎祥—紫禁城裡過大年特展」，讓民眾除遊覽故宮皇家建築外，也可以了解昔日皇宮的年節習俗，而策展人任萬平在接受媒體採訪時，特別表示沒有滿漢全席。

她指出，事實上只有滿席與漢席兩種，滿席分成1至6等，前3種都不是給活人食用，而是皇帝祭祀過世父母親時的祭祀宴，只有第4等席才是在太和殿舉行的最高等級國宴。

任萬平說，滿席是在皇宮裡舉行，漢席則在宮外。滿席又分成餑餑宴與酒席宴兩階段，而第4等級滿席一般是皇帝過生日、或是結婚才會舉辦。漢席則像是皇帝到太學講學後宴請，或科舉考試結束後為新科進士舉辦的瓊林宴。

至於滿席的菜色也因等級而不同，例如白色印子（方形甜點）有幾個、每個幾兩重，每個盤子裡放的乾果、鮮果有幾兩，鮮果還要按照季節做搭配。

任萬平表示，在春節前後舉辦滿席，要選擇能儲存的蘋果、梨子等鮮果，例如皇帝生日的萬壽宴，在春天可能用桃子、秋天用葡萄，但是點心和乾果的數量與種類都是一樣的。

對於外傳滿漢全席總共有各式山珍海味共108道菜色，任萬平笑著澄清說，「108道是演繹的，實際上沒有那麼多」，一般就是十多道。

根據欽定大清會典則例記載，宮廷宴席分滿、漢席，滿席又分6等。一等滿席用麵120斤。屬於皇帝與皇后的喪期之奠，備供饌筵、奠筵、近前饌筵，皆用一等滿席。

一等滿席定額：玉露霜、方酥夾餡各4盤，白蜜印子、雞蛋印子各1盤，黃白點子、松餅各2盤，合圖例大餑餑6盤，小餑餑2碗，紅白饊枝3盤，乾果12盤，鮮果6盤，磚鹽1碟，陳設高1尺5寸。

1977年11月2、3日，香港國賓酒樓（今聯邦酒樓集團）受到日本TBS電視台的委託，以10萬港元的價錢，製作一圍整個共108道菜的「傳說中」的滿漢全席。酒樓動用了160多人，花了3個月才籌備完成。而這個過程則由人造衛星直播到日本。由於有些動物已經成為受保護動物，加上部份烹調技巧也已經失傳，所以如今再製作一場「傳說中」的滿漢全席幾已不可能。