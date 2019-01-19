五月天「人生無限公司」重啟篇章　阿信：「這是一生中用力最多，用情最深的演唱會」

五月天「人生無限公司」世界巡迴演唱會歷經644天畫下完美句點，1月6日是第122場也是最終場，吸引了415萬社員，但今天晚上公司就要暫停歇業了，〈頑固〉的小太空人也最後一次上場，阿信說：「五月天會這麼任性就是有一群任性的歌迷朋友們」團員感謝歌迷努力搶票表達支持，團員也沒忘了感謝在場外買不到門票的歌迷，沒想到場外真的傳來鼓譟聲回應。演唱會二度安可，在〈憨人〉和電影預告片中離情依依地結束。

說到任性的團員和歌迷，點歌橋段完全體現這個特點，歌迷點〈勇敢〉，阿信硬是唱梁靜茹的〈勇氣〉捉弄瑪莎，連經紀人也不例外，私心點了〈風落吹〉，阿信說：「多年願望終於滿足，3D電影的宣傳通告少排10個。」之後的歌迷更狠，不但祭出「冠佑是好人」的牌子，被罵「公然說謊」，有的還連點兩首「一石二鳥」。有點招架不住的阿信苦笑說：「每次點都歌都是不合理的寵愛，但我們就是愛這樣的你們。」演唱〈疼愛〉前阿信感性地說：「謝謝你們在每個燈光亮起的地方等待五月天，今天的燈光暗下來之後，五月天會把你放在我們心裡。」

阿信在尾聲說出了肺腑之言，「在過程中，五月天倦了、累了，這是我們一生中用力最多，用情最深的一套巡迴演唱會，『人生無限公司』要在今天畫下句點了，每一次站上舞台前總會聽到呼喊聲、吶喊聲，在那一刻，五月天總會全新的燃起熊熊的鬥志、燃起想要把歌唱給你們聽的強烈慾望......在未來，經過小小的等待之後，我希望你能帶回新的故事，回到這裡與五月天分享。」

「人生無限公司」演唱會雖然結束，五月天改以電影的方式去延續這份感動，用影像保留與歌迷的點點滴滴，每一位看過演唱會的人、每一位五月天的歌迷，都是電影的主演，使「人生無限公司」能夠持續營業，讓歌迷和影迷通過熟悉的方式到影院「打卡上班」。先前的作品《追夢》及《諾亞方舟》電影都採用了3D拍攝技術，為觀眾營造身臨其境的現場感。

禁不起歌迷的停喊：「資遣費」、「加班」，五月天團員二度安可，不但唱了第2遍〈離開地球表面〉還有〈溫柔〉、張雨生的〈天天想你〉、〈軋車〉、〈憨人〉，最後阿信說出技師士杰在「人生無限公司」於高雄起跑前一天，女兒不小心燙傷，他卻堅持留在錄音室陪阿信工作，讓士杰當場淚灑舞台。

接下來，除了電影宣傳，還將於2019年4月6、7日在大阪城Hall舉辦「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」，演唱會蘊含了五月天團員「回歸原點」的精神。

團員小語：

阿信：這是我們人生中最精華的一段、最飛揚的青春、最難忘的歌曲，最好的你

怪獸：希望你我在這趟旅程裡獲得的，是可以陪著你很久的，關於人生的魔法：「愛、勇氣、希望」

瑪莎：糟糕的是，我們一起失業了，還好的是，是跟你們一起

石頭：以為都放下卻放不下。放不下無數的熱情在空中揮舞著，放不下你的笑容和傷感，放不下那些無法複製重來的喜悅

阿信：燈亮起時，你就在光暈裡，幕落下時，你還在我心裡。謝謝你 讓我出現在你的自傳裡

冠佑：你和妳的人生正要無限展開，下次見

石頭：所以我會和你一起等待，等待下次的一期一會

怪獸：而在魔法消失前，我們會再見面的，我們會再次出現在光束的盡頭，尋覓你 我們會再見的

※編輯：Daniel Ku VOGUE.TW | 圖片：Daniel Ku | 來源：相信音樂

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