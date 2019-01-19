高顏值尾牙！凱渥以愛為名時尚派對，白歆惠分享媽媽經

凱渥在8日晚間舉辦以愛為名的Fashion Party，現場眾星雲集，名模藝人都盛裝打扮出席這場盛會，同時分享「愛」究竟該怎麼說，該怎麼用行動來分享，「白白」白歆惠說最大的愛就是經常陪伴在家人身邊。

這次凱渥出席的名模藝人嘉賓各個有亮點，有許多已經為人父母，像是顯少公開出席活動的白歆惠，透露去年又生了一個兒子，提到自己的兩個寶貝滿臉笑意，對她來說最大的愛，就是能常伴在家人左右，孩子讓她連出國的想法都沒有。今天帶著妻兒一同出席的莊凱勛，一手挽著老婆一手抱著兒子Mars，他說看著兒子一天天平安的長大，對他來說就是最大的愛。同樣也升格當爸爸的鍾承翰，透露到「漢堡」十分黏他，長達一個月都只找爸爸，讓鍾承翰露出得意的笑容，他說今年3月就會有新作品《最佳利益》上檔。

除了來自家庭的愛，神仙眷侶廖奕琁及鈴木有樹表現最美滿的夫妻之愛，一身魚尾洋裝出席的廖奕琁搭配身穿黑西裝的鈴木有樹，兩人公開放閃，廖奕琁表示他們對彼此的愛有許多方式展現，雖然成為夫妻難免有摩擦，但只要對彼此有愛就什麼都能解決。

當晚也舉辦時尚頒獎典禮，分別選出「電視電影最佳新人獎」、「舞台劇最佳新秀獎」、「廣告王」、「廣告女王」、「男秀霸」及「女秀霸」，為增添頒獎隆重性，特別邀請重量級嘉賓擔任頒獎人，首個「電視電影最佳新人獎」便由羅大佑與名媛名模洪曉蕾揭開序幕，《鬥魚》雙帥林柏叡與林輝瑝、《女力報到》鄭亞以及《三明治女孩的逆襲》知心姐姐廖奕琁，都獲獎受到肯定。

凱渥的名模藝人最近也傳出不少喜事，林又立先前傳出待嫁女兒心，但因為創業剛起步，真正的婚禮可能要到明年才會實現。李銘順和李銘忠影帝兄弟檔首次同台一同出席，李銘順有了小孩之後總是對弟弟催婚，李銘順表示現在父母不在，弟弟的幸福他要幫忙留意，而且總是會把自己小孩可愛的照片傳給弟弟看，希望能激起李銘忠想婚念頭。

※編輯：Daniel Ku VOGUE.TW | 來源：凱渥

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