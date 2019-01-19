「釆云山藥鋪」蔡光遠你在哪？　哥哥蔡百川一家盼團圓

▲蔡百川一家。（圖／當事人供圖，下同）

記者蔡儀潔／台北報導

春節將至，找到失聯在對岸的親屬成了蔡家的願望。民國初期，蔡咸甫是福建漳州三大名醫之首，兩個兒子跟隨他自幼學醫。不料自長子蔡百川中年到台灣自營醫藥後，逐漸與父親和小弟蔡光遠失聯。如今，蔡百川的子女在網路找到線索，得知蔡光遠繼承了其父親的藥鋪，希望能藉此尋找到叔叔和其他親人，盡早一家團圓。

《ETtoday新聞雲》收到蔡百川子女給予相關的資料顯示，蔡百川的父親蔡咸甫是福建漳州人，本是晚清秀才的他，一邊在家鄉自辦私塾教書為生，一邊自學醫藥。后來，蔡咸甫決定棄教從醫，在岳口街開設了「釆云山藥鋪」，開始專心醫務，治病救人。蔡咸甫擅長於治療傷寒和婦科疾病，對藥物學極為重視，認為醫藥合一利於患者康復。

▼蔡百川年輕時的照片。

蔡咸甫為人診病時總是本著為病患著想的原則，凡是遇到窮苦的病患，他不計較診金，會「隨病家奉送」，還常常義務為困苦病患看病送藥，深得人們的尊敬，也因此在漳州城內享有很高的名望，被奉為當時漳州東廂三大名醫之首。

蔡咸甫的兩個兒子自幼跟隨父親學醫，長子蔡百川中年時便渡海前往台灣自營醫藥，隨後生下了兩子一女；次子蔡光遠則留在漳州，繼承了父親的「釆云山藥鋪」。因此，兄弟二人分隔兩岸數十年，失去了聯繫。

長期以來，蔡百川一家從未放棄要尋親的念頭，並在網路上找到了相關線索。他們在得知「兩岸尋親計劃」後，希望能藉此找到叔叔一家，盡早團圓。

▼蔡百川女兒幼時的照片。

▼蔡百川兒子幼時的照片。

●《ETtoday新聞雲》、大陸《今日頭條》、深圳市龍越慈善基金會三方合作，展開「兩岸尋親計劃」，盼能利用科技的力量與兩岸網友的熱心，幫助老兵促成更多團圓。《今日頭條》擁有成熟的精準地圖推送技術，可實現特定地點的大幅度線索搜集；龍越慈善基金會在每個省市都有志工團隊，能幫忙協助尋親。

● 如果您有想要尋找的親人，歡迎來信：find@ettoday.net 。