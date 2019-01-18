影／攜手「今日頭條」兩岸尋親　《ETtoday新聞雲》獲年度榮譽合作媒體獎項

記者蔡浩祥／北京報導

大陸知名新媒體「今日頭條」昨在北京舉辦「2019互聯網尋人大會」。《ETtoday新聞雲》成為台灣唯一榮獲「年度榮譽合作媒體」獎項，由執行副總編輯譚志東代表接受。自2017年7月，《ETtoday新聞雲》與「今日頭條」合作兩岸尋親項目迄今，已成功幫助100台灣老兵找到大陸親人。

據了解，頭條尋人於2016年2月正式啓動，致力於用精準的互聯網信息推送技術幫助各類失散家庭尋找走失者。經與公安、民政等多平台整合。截至目前，已幫助超過8000個家庭團圓。

▲「2019互聯網尋人大會」上，《ETtoday新聞雲》成為台灣唯一榮獲「年度榮譽合作媒體」獎項，由執行副總編輯譚志東代表接受。（圖／記者蔡浩祥攝）

主辦方透露，2018年，共發布29412例尋親信息，幫助3841個家庭團圓；經逐一回訪確認，有17011人最終回家，佔總走失人數近六成，大多是精神障礙，或罹患阿茲海默症。

基此，頭條尋人聯合中移物聯網有限公司共同發起「找到你」項目，為阿茲海默症老人免費發放「找TA」防走失定位器。

「找TA」防走失定位器，具備六重精准定位、高清雙向通話、電子圍欄告警、SOS一鍵求救等功能，能夠降低人員走失的概率，及時幫助走失人群回歸家庭。





▲《ETtoday新聞雲》是台灣新媒體唯一榮獲「年度榮譽合作媒體」獎項。（圖／記者蔡浩祥攝）



就頭條尋人的延伸，今日頭條副總編輯徐一龍分享，指頭條尋人從最早單一尋找走失者，逐步發展出「兩岸尋親」、「尋找烈士後代」、「無名患者緊急尋親」、「抖音尋人」等。

發布會現場，主辦方還設置「好心人會客廳」，從去年和頭條尋人一起幫助走失者回家的數千名好心人中選擇了三位代表，向他們致敬並為他們發放好心人大禮包。



▲2018年，《ETtoday新聞雲》與今日頭條合作兩岸尋親，共幫助81位台灣老兵成功找到大陸親人。（圖／記者蔡浩祥攝）

其中，有一位好心人代表是頭條尋人在台灣的志願者、高雄左營祥和里長劉德文，因為一句承諾，十多年來，他已經幫助百餘位老兵的骨灰回到大陸家鄉。

現場出席嘉賓有公安部刑偵局副局長陳士渠、民政部社會事務司副司長劉濤、中國移動集團發展戰略部處長文雪蓮、中國移動集團新聞中心處長付宇光、字節跳動副總裁張羽等。