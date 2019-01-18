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三年找回8000人　揭秘「今日頭條」大數據尋人術

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▲▼99歲老兵陳竹生爺爺回江西。（圖／今日頭條提供）

▲今日頭條協助99歲老兵陳竹生回江西。（圖／今日頭條提供）

記者曾俊豪／台北—北京連線報導

談到「今日頭條」，有人用「基於數據挖掘的推薦引擎產品」來形容它。簡單來說，這間公司搭建一個平台，搜集網路上各種訊息，之後透過大數據分析用戶的閱讀習慣再進一步推送相關資訊，由於深耕「垂直細分領域」，其影響力更甚於傳統媒體。2016年初，他們開始運用大數據尋人，迄今已找到8000人。

今日頭條是北京字節跳動科技有限公司旗下的產品，該APP累積用戶超過七億，除了「頭條」外，該公司旗下還擁有抖音、西瓜視頻等APP。今日頭條主要以提供政治、財經、體育和娛樂等各種資訊，現在則把通送訊息的「定位技術」用來協尋失蹤人口。

每當有協尋失蹤人口的需求，系統會先鎖定失蹤者的區域，並以失蹤地點為核心，依照年齡和失蹤時間去計算目前可能行走的範圍，再透過定位技術，將「尋人啟事」推送到範圍內的用戶手機上。倘若走失時間長，便擴大訊息推送範圍。

▲「今日頭條」2016年底開始利用大數據協助「兩岸尋親」。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲今日頭條2016年底開始利用大數據協助「兩岸尋親」。（圖／記者蔡浩祥攝）

過去要找人，往往要透過張貼尋人啟事或在失蹤地附近的公布欄張貼訊息，大海撈針的方式很容易錯失尋人的黃金時刻；如今透過大數據分析則能「精準推送」和「點對點搜尋」，加上背後有7億用戶支撐，形同有7億雙眼睛幫忙找人。

頭條尋人發起人、今日頭條副總編輯徐一龍指出，該項目正式啟動是在2016年大年初二，公司一名實習生用推播的方式透過APP發送尋人啟事，希望協尋一名老人，7個小時後，家屬根據公司提供的線索找到這名走失的老人，也宣告尋人項目正式啟動。

他表示，2018年，頭條巡人一共找回3841人，總計項目上線三年的時間，已經幫助超過8000個家庭團圓。其中，彈窗尋人（即：APP推播）成功率13.67%，最快僅用60秒變找到走失者。協尋對象包含失智老人、兩岸尋親、無名患者尋親等。

▲今日頭條手機介面，依照大數據分析能推送個性化信息。（圖／今日頭條提供）

▲今日頭條依照大數據分析推送個性化信息。（圖／今日頭條提供）

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關鍵字：今日頭條,大數據,字節跳動,特派現場

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