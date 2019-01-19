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6逃逸外勞躲水井「冷吱吱」受不了爬出來　警甕中捉鱉

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▲躲藏外勞耐不住井內積水寒冷而爬出為員警手到擒來。（圖／中壢警分局提供）

▲躲藏外勞耐不住井內積水寒冷而爬出為員警手到擒來。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

失聯印尼籍外勞為躲避員警查緝，藏身於桃園市青埔地區工地筏基井內，因耐不住連日降雨井內積水的寒冷，一一爬出，被帶著實習生進行實務訓練時的中壢分局青埔派出所警員，一舉查獲6名失聯移工。

警方表示，青埔派出所警員王志宏，18日早上7時許，帶著剛來派出所的實習生徐聖評，於路上巡邏並分享警察工作經驗時，經過中壢區青峰路二段一處工地，因撇見一名身著紅衣的外籍勞工見到警車便神色緊張步入工地，於是跟隨進入；但紅衣外勞卻消失無蹤，當下直覺必有蹊蹺，乃深入工地內地下室尋找，最後是在檢查地下三樓的筏基井時，發現有外籍勞工躲藏於內，立即向中壢分局及其它派出所請求支援。

▲員警教育實習生意外查獲6名失聯外勞。（圖／中警分局提供）

▲員警教育實習生意外查獲6名失聯外勞。（圖／中壢警分局提供）

因連日降雨讓工地筏基井內積水，加上今早氣溫較低，躲藏於井內的2名外籍勞工，因不耐寒冷便自行出來接受盤查，一查發現原來是印尼籍失聯移工穆姓及伊姓2男，警方接著再進入井內將剩餘的4名外籍勞工克姓、赫姓、辛姓及沙姓4男帶出接受盤查。經查該6人皆為印尼籍失聯移工。目前全案由警方偵辦並移送專勤隊，另工地主任44歲林姓男子則因僱用非法勞工，以違反就業服務法移交市政府相關單位開罰。

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