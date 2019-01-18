影／一諾千金！　高雄里長劉德文奔波兩岸15年　背老兵骨灰「回家」

記者蔡浩祥／北京報導

「伯伯，回家了」，高雄市左營區祥和里長劉德文，抱著台灣老兵陳必壽的骨灰抵達江蘇。陳必壽老家親人看到，不禁悲從中來，70多年的分別，迎來的卻是親人的骨灰。15年如一日的劉德文，為讓台灣老兵們能落葉歸根，迄今仍奔走兩岸。

左營祥和里一直是高雄眷村所在地，當地老兵最多時有4000多人，長年單身的則有3000多位。2002年，劉德文當選里長後，親力親為對老兵照顧，與無數名老兵結下不解之緣。

▲高雄左營區祥和里的里長劉德文。（圖／記者蔡浩祥攝）

就在當時，有位老兵說道，「當我走了，能不能送我回家」，想到老兵孤苦無依、思鄉情切，劉德文一口答應。然而，也正因為這個承諾，讓劉德文踏上送老兵回家的漫漫歸途。

2003年迄今，劉德文往返兩岸數百次，把一百多位在台灣去世的老兵骨灰帶回大陸安葬，他的足跡已遍及20多省。

劉德文受訪表示，為表達對逝者的尊重，帶著老兵骨灰返鄉時，總會多買一張機票；到機場後，親屬們都會在機場迎接、下跪迎靈。

▲十多年的善舉，也讓劉德文與逝者親友結下不少緣分。（圖／記者蔡浩祥攝）

印象深刻的是，有次到山東臨沂，家屬向劉德文跪了三次，「第一次是跪迎伯父歸來，第二次是跪劉里長的義舉，第三次是對里長的感恩」。

十多年的善舉，也讓劉德文與逝者親友結下不少緣分。去年10月，就在帶陳必壽骨灰返鄉時，80歲的妹妹陳必珍悲傷之餘，仍對劉德文的付出相當感動，最後收為乾兒子。

最後，劉德文說，今年才52歲，身體還不錯，有人需要我就一直做下去。