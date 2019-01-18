桃園查獲10名越南移工非法打工　其中1人為「觀宏」脫逃外勞

▲埋伏員警一擁而上查獲10名越南籍外籍勞工 。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山警方17日晚上埋伏外勞出租套房前，等載運工人的交通車靠邊時，員警一擁而上查獲10名越南籍外籍勞工，其中42歲馮姓女子就是在高雄脫逃152名越南旅客之一；另外為5名逃逸外勞、4名持觀光簽證來台打工，39歲阮姓女子則是越南新住民擔任駕駛負責載運前往工地打工，依法移送移民署等單位法辦。

▲其中阮姓子為高雄越南觀光團脫逃之一 。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，龜山分局大埔派出所接獲線報龜山區振興路一處出租套房，經常有外籍移工出入複雜，員警前往現場觀察監控，他們交通工具全靠一輛黑色廂型車載運，員警調閱監視器觀察出入時間，17日17時警員在附近埋伏等待，當阮姓女子駕車停靠公寓套房前，讓車內10名外籍移工陸續下車之際，數名員警一擁而上控制現場，逐一清查發現8男2女全是越南籍移工 ，其中阮姓女子就是越南觀光團152人逃逸觀宏專案脫逃的其中一員，另外則以觀光及探親名義入境，在桃園四處工地打零工。

警訊中10位外籍移工雖否認有打工情事，但是每人衣服均沾有黃土，隨身包有工作帽，車上放著大批手套等等證物，顯示均有打工的事實，阮姓駕駛負責租屋、載運移工至各工地工作，10名外籍移工依入出國移民法移送移民署桃園專勤隊靜候遣返，阮姓女子則依就業服務法函送法辦。