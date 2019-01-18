　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

桃園查獲10名越南移工非法打工　其中1人為「觀宏」脫逃外勞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲埋伏員警一擁而上查獲10名越南籍外籍勞工 。（圖／龜山警分局提供）

▲埋伏員警一擁而上查獲10名越南籍外籍勞工 。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山警方17日晚上埋伏外勞出租套房前，等載運工人的交通車靠邊時，員警一擁而上查獲10名越南籍外籍勞工，其中42歲馮姓女子就是在高雄脫逃152名越南旅客之一；另外為5名逃逸外勞、4名持觀光簽證來台打工，39歲阮姓女子則是越南新住民擔任駕駛負責載運前往工地打工，依法移送移民署等單位法辦。

▲其中阮姓子為高雄越南觀光團脫逃之一 。（圖／龜山警分局提供）

▲其中阮姓子為高雄越南觀光團脫逃之一 。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，龜山分局大埔派出所接獲線報龜山區振興路一處出租套房，經常有外籍移工出入複雜，員警前往現場觀察監控，他們交通工具全靠一輛黑色廂型車載運，員警調閱監視器觀察出入時間，17日17時警員在附近埋伏等待，當阮姓女子駕車停靠公寓套房前，讓車內10名外籍移工陸續下車之際，數名員警一擁而上控制現場，逐一清查發現8男2女全是越南籍移工 ，其中阮姓女子就是越南觀光團152人逃逸觀宏專案脫逃的其中一員，另外則以觀光及探親名義入境，在桃園四處工地打零工。

警訊中10位外籍移工雖否認有打工情事，但是每人衣服均沾有黃土，隨身包有工作帽，車上放著大批手套等等證物，顯示均有打工的事實，阮姓駕駛負責租屋、載運移工至各工地工作，10名外籍移工依入出國移民法移送移民署桃園專勤隊靜候遣返，阮姓女子則依就業服務法函送法辦。　

ET快訊
熱褲妹露蛇腰自拍！鏡中倒影「肥肉真面目」全出賣
理科太太超短熱褲好辣　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

關鍵字：查獲,越南,觀光團,脫逃外勞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／虐死女童2嫌羈押送看守所　所方安排「大哥同房」防私刑

北市疑砂石車、機車碰撞　女騎士「頭顱破裂」當場亡

迪士尼不來？　韓國瑜不排除引進50億賽道「F1方程式賽車」

桃園查獲10名越南移工非法打工　其中1人為「觀宏」脫逃外勞

紅藜特色產業 台東餐旅業者宣示：我挺「藜」

大新竹雙首長聚焦　觀光交通喝好水都有共識

桃園春節公路疏運預估易塞　3大熱點籲用路人避開

大貨車走蘇花改　至18日共6件違規

COSPLAY「千叟宴」　揪您送愛　年節送暖

影／陳致中酸九二共識　韓國瑜2次高分貝回應：「不要扭曲我」

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

中壢韓式燒肉小菜、肉吃到飽　一人399...還有「大醬鍋」能吃

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

桃園查獲10名越南移工非法打工　其中1人為「觀宏」脫逃外勞

紅藜特色產業 台東餐旅業者宣示：我挺「藜」

大新竹雙首長聚焦　觀光交通喝好水都有共識

桃園春節公路疏運預估易塞　3大熱點籲用路人避開

大貨車走蘇花改　至18日共6件違規

COSPLAY「千叟宴」　揪您送愛　年節送暖

影／陳致中酸九二共識　韓國瑜2次高分貝回應：「不要扭曲我」

峨眉桶柑節來了！搭專車一日遊　品嘗不一樣的鹽烤滋味　　

夫唱婦隨！縣長妻子投身公益　甘秀美接竹縣消防婦宣總隊長　

新任宜蘭衛生局長　徐迺維走馬上任

爆米花／王政浩頂住壓力！合庫靠再見保送聽牌

亞洲2連霸街舞跳出台灣之光　「Zero Four」驚爆欠房租判還180萬

俄2架Su-34戰機日本海上空擦撞　傳杭州蕭山機場6航班取消

納智捷「全新5+2座休旅車」偽裝曝光！超大空間競爭力有看頭

31省份戎裝常委「時隔4年」再次補齊　韓強出任山西省委常委

SBL／王皓吉猛投生涯新高19分　蔣淯安解頭帶束縛領勝

39歲吳尊「裸胸」自認很性感　單穿粉色西裝PK虎爺、謝沛恩

7周狂鏟30公斤！專家曝「3超神妙招」減肥...不用運動＋節食

17歲高中生愛上《17》女直播主　掏空「30萬零用錢」抖內

死囚蓋棉被頸套橡皮筋自殺亡　檢方追查北所管理員有無失職

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

地方熱門新聞

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞..

男深山單車爆胎　警夜巡發現上前..

高雄新打卡點　300年老樹美..

異常流感疫苗　台南全數停用回收

選舉復仇記　吳銘賜：為何不抓趙..

陳致中連2日　質詢韓國瑜九二共..

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

高雄幣安卓上架！　iOS等到月..

三寶騎士逆向用腳轉彎　駕駛嚇傻

吳健保藏蘇比克灣別墅　菲警監控..

首破毒品案　永康新警表現佳

國旅補助延至2月　春節玩剛剛好

攝護線肥大免驚　醫師唱給你聽

更多熱門

相關新聞

亞足賽16強對戰　越南吊車尾晉級

亞洲盃小組賽最後一天的賽程，E組第三的黎巴嫩以4比1擊敗北韓後確定搶下分組第三的位置，但在比較紀律分數後仍無法晉級16強，另一場E組的龍頭之爭則由卡達以2比0擊敗沙烏地阿拉伯，確定以分組第一晉級。

越配嫁台灣　租鬧區經營賭場

瞄準南向投資潮　東森聚焦東協工商不動產

獵奇觀光團帶你走遍12個命案現場

逃逸移工跑進田埂　光腳痛到投降

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 范筱梵 廖峻中風 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

Tony帶兒去美國　隋棠不捨送機

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

吃到倒吊子檳榔倒地　翁送醫不治

白家綺結婚3個月「分房睡」！

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

屬「豬」或姓「朱」有好康

理科太太被老蕭狂撩電暈！全程露少女甜笑

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

沒去婚禮「大方包3600」還被嫌少退回！澎恰恰怒了

STUDIO A i8手機不用一萬

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

養狗10年！他手裡全空了：剩1撮毛

剝玉米驚見灰白色膿包　內行人大讚

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面