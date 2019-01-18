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全新Acer OJO 500＋VR實驗場　宏碁佈局教育市場

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▲全新Acer OJO 500＋VR實驗場　宏碁佈局教育市場。（圖／宏碁提供）

▲宏碁推出全新Acer OJO 500＋VR實驗場。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁今天（18日）宣佈推出VR創新應用「VR實驗場」，以符合教育部課綱規劃的實驗課程，配合全新可拆式設計的Acer OJO 500，協助師生以簡易、安全且真實的方式完成實驗學習，呈現最佳教學成果。
     
宏碁積極VR布局，從娛樂、運動健身產業應用進展至教育學習市場，推出符合教育部課綱的創新「VR實驗場」教育學習應用，配合新一代上市的 Acer Windows Mixed Reality 微軟混合實境頭戴式顯示器 Acer OJO 500，進行沉浸式虛擬實驗，安全地學習、容易了解課程內容，達到最佳教學成果。

▲全新Acer OJO 500＋VR實驗場　宏碁佈局教育市場。（圖／宏碁提供）

▲宏碁推出全新微軟混合實境頭戴式顯示器Acer OJO 500。（圖／宏碁提供）
 
宏碁表示，虛擬實境為宏碁近年來發展的重點，持續致力於軟體、硬體及內容方面的整合與開發，這幾年已陸續協助遊戲、影業、娛樂、健身運動及醫療各領域產業發展，而教育市場部分，經過幾年的訪察，發現不論化學或物理實驗學習上的風險完全可透過虛擬學習避免，更可增加學生想像空間、好奇嘗試的機會。

再加上整個學習過程可被輔助提醒、錯誤告知及知識點建立，提高記憶及修正，所以結合學校實務教學計畫，推出整套「VR實驗場」虛擬實驗應用課程，搭配宏碁新一代可拆卸的MR頭盔Acer OJO 500，讓學習更有效率。

▲全新Acer OJO 500＋VR實驗場　宏碁佈局教育市場。（圖／宏碁提供）

▲宏碁推出全新微軟混合實境頭戴式顯示器Acer OJO 500。（圖／宏碁提供）

宏碁創新應用「VR實驗場」的特色，包括專業課程夥伴並符合教育部課綱需求，因為實驗課程皆由國高中課綱選出，邀請活躍在教學領域的專業老師作為顧問，課程內容設計淺顯易懂、易造成理解錯誤的內容更強化設計，在教育現場或課後自學皆能達到學習目的。

再來則是可完成現實中無法進行的實驗，也就是透過沉浸式的教材，讓使用者可以在安全的環境中進行危險性的實驗，實驗流程包括操作、解說、測驗，且透過設計還可看到現實中看不到的作用力或微觀事務，例如磁力線及電流的相互關係等。

最後則是方便多人共用，因為新一代的MR頭盔「Acer OJO 500」具獨特設計，可分別拆卸鏡頭和頭帶，讓清潔和收納都更方便，並提供硬式頭帶或可清洗的軟式頭帶兩種選擇，兩者皆具有高服貼性、高舒適度，以及顯示器牢固不易位等特點。

▲全新Acer OJO 500＋VR實驗場　宏碁佈局教育市場。（圖／宏碁提供）

▲宏碁創新應用「VR實驗場」。（圖／宏碁提供）
 
Acer OJO 500創新專利整合式音訊系統由嵌入式喇叭、專利的音管以及內建麥克風陣列所構成，可將聲音導向雙耳，不需額外配戴耳機，並透過專利的瞳距( IPD)手機應用程式，可確保顯示畫面與使用者雙眼之間保持最適合的距離，使影像更清晰，雙前鍊 2.89 吋高解析度液晶顯示器，提供使用者 100 度寬視野及高達 2880 x 1440 的解析度，螢幕更新率可達到 90 Hz，帶來更清晰擬真的影像，並採用內向外定位追蹤（Inside-Out tracking）搭配六個自由度的位置追蹤功能，設定輕鬆簡單。

Acer OJO 500可選配一對藍牙驅動的動作控制器，並與頭戴式顯示器同步，還內建Window鍵、觸控板及搖桿，讓使用者能夠在混合實境的環境中與虛擬的數位物件互動，Acer OJO 500 微軟混合實境頭戴式顯示器，可相容於 Steam VR和微軟商店平台上超過 2,500 款的遊戲和應用程式，且需與Windows作業系統的電腦搭配使用。

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關鍵字：宏碁,Acer,VR,實驗場,教育

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