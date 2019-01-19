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影／STUDIO A福利品今開賣　iPhone 8打4.6折、單機不用一萬

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財經中心／綜合報導

STUDIO A蘋果福利品出清再一波，為了迎接農曆春節到來STUDIO A於今（19日）起，在台北大安、新竹光復、台中中科、高雄三多四個門市同步推出年前超值特賣會，其中iPhone 8 64GB金色（原價21,500元）直接打了4.6折，不到10,000元即可入手。

此波的特惠中，iPad/iPad Pro福利品直接下殺10,000元、MacBook/MacBook Pro則一口氣降17,000元不等。另外像是商務人士最愛的 iPad Pro 12.9吋Wi-Fi 64GB，原價25,900元，6.1折出清只要15,900元。MacBook 12吋1.2GHZ/8GB/256GB-TWN(MNYF2TA/A) 原價41,900元，下殺5.9折後也只要24,900元。

▲▼STUDIO A將於19日在4個門市中舉辦蘋果福利品出清特賣會。（圖／STUDIO A提供）

▲STUDIO A於今（19）日在4個門市中舉辦蘋果福利品出清特賣會。（圖／STUDIO A提供）

值得注意的是，此次的特賣會中不僅有福利品的促銷，STUDIO A更祭出了全新的Apple Watch S3系列手錶以88折降價出清。以Apple Watch S3 GPS + Cellular 42 公釐太空灰色鋁金屬錶殼搭配黑色運動型錶帶來說，原價13,500元，8.8折出清只要11,880元；另外若加購下殺2.2折、390元的原廠錶帶或錶環，等於現賺3,000元。

不過，STUDIO A也指出，由於部分商品是限量福利品，購買後一週內若使用上有問題，可直接辦理退貨；但因福利品因數量有限，故僅能退貨、無法提供換貨或維修。各門市機型、數量不盡相同，以門市現場庫存為主，售完即止；且福利品為限量商品，一人限購一台主機、三個配件。

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關鍵字：STUDIO A,福利品,iPhone 8,iPad,iPad Pro,MacBook,MacBook Pro

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