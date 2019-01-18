STUDIO A超級大樂透　消費滿額可抽Apple Watch Edition陶瓷錶

▲STUDIO A即日起至2/10舉辦2019超級大樂透活動。（圖／STUDIO A提供）

記者邱倢芯／綜合報導

農曆新年即將來臨，為了搶春節商機，蘋果經銷商STUDIO A即日起至2/10舉辦2019超級大樂透活動，消費滿888元就送好運紅包袋與2019超級大樂透抽獎券，2/1日至2/10日單筆消費滿萬元可再獲得一次抽獎機會，還有機會獲得超級特獎，最大獎為價值38,900元的Apple Watch Edition (GPS+行動網路) 陶瓷錶。

STUDIO A認為，過年期間最重要的事情就是「試手氣」，期望為新的一年搏得好彩頭，即日起於全台STUDIO A門市出示「STUDIO A行動會員卡」並消費滿888元，就送STUDIO A 2019開運紅包及抽獎券，限量8,000套，消費者可於2/1-2/10日持抽獎券至STUDIO A門市參加抽獎。

現場從樂透機抽出一枚彩球號碼，每個號碼代表不同好禮，且人人有獎，獎品包含STUDIO A會員積點10倍送、Moshi Symbus Q多功能擴充基座、j5 create-Type-C-dockin-7port-多功能充電傳輸轉接器、Tech 21手機保護殼、OPRO 9蘋果專用加密隨身碟、中影雙人電影票等，共計有上萬個、超過百萬元超值大獎。

此外，從2/1～2/10，凡單筆消費滿萬元，除可參加大樂透外，還有機會獲得Apple Watch Edition (GPS+行動網路) 陶瓷錶、Ed Hardy背包、FORA二合一血壓血糖機等開工特獎，並將於2/11粉絲團直播抽出7名幸運得主。

STUDIO A表示，看好春節期間民眾消費力驚人，因此除了祭出「超級大樂透」抽獎活動外，春節期間全台STUDIO A門市僅在除夕當天提早於下午4:00～6:00打烊外，其餘大年初一(2/5)至大年初六(2/10)皆正常營業，預計將帶動業績成長三成以上。