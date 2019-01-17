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STUDIO A福利品特賣來了　iPhone 8打4.6折、單機不用一萬

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▲▼STUDIO A將於19日在4個門市中舉辦蘋果福利品出清特賣會。（圖／STUDIO A提供）

▲STUDIO A將於19日在4個門市中舉辦蘋果福利品出清特賣會。（圖／STUDIO A提供）

記者邱倢芯／綜合報導

STUDIO A蘋果福利品出清再一波，為了迎接農曆春節到來STUDIO A將於週六（19日）起，在台北大安、新竹光復、台中中科、高雄三多四門個市同步推出年前超值特賣會，其中iPhone 8 64GB金色（原價21,500元）直接打了4.6折，不到10,000元即可入手。

此波的特惠中，iPad/iPad Pro福利品直接下殺10,000元、MacBook/MacBook Pro則一口氣降17,000元不等。另外像是商務人士最愛的 iPad Pro 12.9吋Wi-Fi 64GB，原價25,900元，6.1折出清只要15,900元。MacBook 12吋1.2GHZ/8GB/256GB-TWN(MNYF2TA/A) 原價41,900元，下殺5.9折後也只要24,900元。

值得注意的是，此次的特賣會中不僅有福利品的促銷，STUDIO A更祭出了全新的Apple Watch S3系列手錶以88折降價出清。以Apple Watch S3 GPS + Cellular 42 公釐太空灰色鋁金屬錶殼搭配黑色運動型錶帶來說，原價13,500元，8.8折出清只要11,880元；另外若加購下殺2.2折、390元的原廠錶帶或錶環，等於現賺3,000元。

不過，STUDIO A也指出，由於部分商品是限量福利品，購買後一週內若使用上有問題，可直接辦理退貨；但因福利品因數量有限，故僅能退貨、無法提供換貨或維修。各門市機型、數量不盡相同，以門市現場庫存為主，售完即止；且福利品為限量商品，一人限購一台主機、三個配件。

▲宏達電手機「買一送一」搶換機潮　非HTC也能搖百萬紅包。（圖／宏達電提供）

「買一送一」搶換機潮　非HTC也能搖百萬紅包

宏達電搶攻春節換機潮，15日起至2月28日間，推出《豬來運轉賺紅包 好禮四重送》活動，不僅有機會搖出百萬購物金，還送刮刮樂，甚至推出購買HTC U12+，就免費再送HTC Desire 12+的買一送一好康優惠，以及購買VIVE加碼送限量新春好禮。

第一重為天天搖出大紅包，不限HTC用戶，只要在活動期間內，全台消費者的手機至活動指定頁面搖一搖，參加「全民搖手機，天天搖出大紅包」，就有機會搖出百萬購物金。

第二重為刮刮樂試手氣，只要活動期間內購買HTC全系列產品，登錄發票就能立刻刮大獎。

第三重則是買大送大金好康，只要活動期間內購買HTC U12+，就免費再送價值7,490元的HTC Desire 12+。購買指定手機並至官網登錄，加碼再送64G記憶卡。

第四重則是購買VIVE加碼贈送HTC網路商店1,000元手機折價券，以及【英雄防線：勇士們】家用版遊戲序號，另外購買HTC VIVE Focus則加碼贈送HTC QC3.0原廠行動電源乙顆。

ET快訊
iPhone特賣來了！STUDIO A最多打4.6折、單機不
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關鍵字：STUDIO A,福利品,iPhone 8,iPad,iPad Pro,MacBook,MacBook Pro

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