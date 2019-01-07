覺得iPad Pro彎彎的　蘋果：購買後的14天內能退貨





▲國外有消費者所購買的新版iPad Pro機身出現彎曲。（圖／翻攝自MacRumors）

科技中心／綜合報導

還記得先前國外有部分消費者抱怨，在剛開箱或使用新推出的iPad Pro過程中，遇到了機身略為彎曲的情況，原先蘋果公司表示這不算是瑕疵，但依據其官網最新公告，若是對iPad Pro機殼有疑慮的消費者，可以再購買商品內的14天進行退貨。

先前國外媒體曾報導，有部分消費者抱怨，在剛開箱或使用新推出的iPad Pro過程中，遇到了機身略為彎曲的情況，對此，蘋果公司最初在接受外媒The Verge詢問後指出，因為iPad Pro使用的是鋁合金材質，因此有部分裝置的確在出貨時，有可能會有「非常輕微彎曲」的情況發生，不過這不能算是瑕疵。蘋果表示，在某些情況下，iPad Pro機身可能會有輕微彎曲的情況。該公司將此歸因於其製造過程的「副作用」；該公司認為，這種彎曲情況將不會隨著時間的推移而更加惡化或影響性能。

而蘋果近日在官網針對 iPad Pro 的一體式機身設計進行介紹，內容提到，這次的新 iPad Pro 的把關較前代更嚴格，任何一邊的長度偏差不可超過 400 微米，比四張紙還要簿，並強調全新的筆直邊緣和天線分割條，可能會令一般使用時難以察覺的細微平整度偏差，但在某些角度下會顯眼，但這些細小差異不會影響機殼強度和產品功能。文章最後則提到，若是用戶認為自己的新款 iPad Pro 未達到這篇文章所述的規格，可與蘋果公司進行聯絡，該公司將為直接從 Apple 購買的產品提供自購買日起的 14 天內退貨服務。

▼iPad Pro 2018 性能強大。（圖／記者邱倢芯攝）