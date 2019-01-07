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【廣編】家電年終超殺優惠　大同3C福利品特賣會3折起

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【廣編特輯】

大同3C福利品特賣會（圖／業者提供）

圖、文／大同3C提供

年節腳步已近，看準年前消費者有較多預算規劃，更換家中大型家電如冰箱、洗衣機等需求較明顯，或有購入廚電、季節性家電等需求，大同3C自即日起至1月8日止，於全台各地舉辦共16場福利品特賣會，所有家電可一站購足，此外，至3月31日止，另推出空調、洗衣機清潔保養的服務，最高現省1,050元，大同會員更加碼贈送購物折價券300元。

大同3C歲末祭出雙重感恩回饋，第一重推出現折下殺超划算大家電，日本伊瑪43型液晶顯示器（IM-4391），超特價7,888元，享1年內全機換新/2年內全機保固；大同540L變頻超薄對開冰箱（TR-S540VHW-CG），超特價35,900元，3年壓縮機保固，享好禮二選一；大同15KG洗衣機（TAW-A150L），超特價15,490元，享免費標準安裝、3年馬達保固。

第二重為每日限時限量出清商品，大同複合料理無水鍋（TSB-3016EA），超特價2,690元，限台南、高雄、花蓮；大同28L全功能蒸烤箱（TOT-S2804EA），超特價6,990元，限高雄、花蓮；大同冷暖隨行杯果汁機（TJC-P250A），超特價890元，限基隆、永和、高雄。數量以各地福利品特賣會現場為主，售完為止。

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關鍵字：大同3C,家電,福利品

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