【廣編】家電年終超殺優惠　大同3C福利品特賣會3折起

南韓家電大廠三星電子，在美西時間1／6展示使用Micro LED技術製作的75吋電視產品，並在會場顯示拼接電視技術，把面板使用特定的卡榫進行拼貼，便可將螢幕越組越大，不需工程技師，只要一般使用者就能安裝，意即電視螢幕就此解放，消費者日後可自己決定家中電視的大小，看得在場媒體驚呼連連。