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蘋果積極發展服務業務　iTunes躍上三星智慧電視

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▲▼蘋果6日宣布將與其競爭對手之一的南韓三星電子合作，未來三星智慧電視的用戶將能造訪蘋果的iTunes服務。（圖／翻攝美國三星官網）

▲蘋果6日宣布將與其競爭對手之一的南韓三星電子合作，未來三星智慧電視的用戶將能造訪蘋果的iTunes服務。（圖／翻攝美國三星官網

科技中心／綜合報導

蘋果近期因iPhone銷售不振以及下修財測而導致股價重挫，因此蘋果將目標轉向發展服務，該公司在6日宣布將與其競爭對手之一的南韓三星電子合作，未來三星智慧電視的用戶將能造訪蘋果的iTunes服務

綜合外電報導，過去十年間，蘋果與三星在智慧型手機這塊領域當中相當競爭，兩家公司甚至因為專利爭議而鬧上法庭，但三星同時也是蘋果iPhone和iPad等設備的重要供應鏈廠商，現在傳出兩家公司將進一步合作。

在過去幾年中，蘋果愈來愈重視服務業務，隨著iPhone等設備的銷售逐漸成長，服務業務也跟著成長，雖然該公司執行長庫克（Tim Cook）上週在一份公開信中下調營收展望，但仍強調服務業務的收入有望創下108億美元的新紀錄。

蘋果網路軟體與服務的高階副總裁Eddy Cue在宣布與三星公司合作的新聞稿中指出，「我們期待透過三星智慧電視為全球用戶帶來iTunes和AirPlay 2的體驗，未來iPhone、iPad和Mac的用戶可以通過另一種方式在家中最大螢幕上欣賞他們喜歡的所有內容。」據《The Verge》報導，2019以及2018年出產的三星智慧電視，都將能支援iTunes的應用程式，全球預計有100個國家或地區能使用。

CNBC也指出，雖然蘋果尚未宣布，但該公司預計將在今年推出一項結合免費與付費內容的電視服務，透過這次與三星的合作計畫，將能幫助未來將推出的新服務給更多人使用，也能讓那些沒有iPhone、iPad的人可以使用。

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關鍵字：蘋果,三星,合作,智慧電信,iPhone,iPad,Mac,iTunes,AirPlay 2

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