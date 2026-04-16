麵包「先冷凍再回烤」不易胖？營養師揭真相　這2種根本熱量炸彈

▲麵包冷凍後再回烤，和直接吃新鮮麵包相比，對血糖影響相對較小。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

你以為麵包就是「減肥地雷」嗎？其實吃對方式，連麵包都能變得比較不容易胖！最近有個小技巧在營養圈悄悄流傳：麵包先冷凍、再回烤，竟然能讓「抗性澱粉」增加，幫助穩定血糖。

不過先別急著囤一堆麵包狂吃！營養師提醒，關鍵從來不是「吃什麼」，而是「怎麼吃、吃多少、怎麼搭配」。掌握幾個小技巧，麵包不一定是敵人，反而可以吃得更聰明。

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冷凍＋回烤 讓澱粉變「比較不易胖」

林俐岑營養師的小天地說明，麵包烤好後，放冷凍抗性澱粉生成，再回烤抗性澱粉不太會流失，回烤會讓水分散失，會使得抗性澱粉更穩固，但不表示為了抗性澱粉，麵包就可以多吃！

關鍵不在麵包 而在「種類與搭配」

至於麵包怎麼吃比較健康？林俐岑說，一定有人會說麵包本身就不健康了，但歐洲人還是會吃麵包、雜糧歐包等，所以問題是在麵包種類及搭配。

1、控制份量：控制麵包份量，手掌大的餐包約兩份澱粉（半碗飯）。

2、冷凍：這個步驟主要是讓抗性澱粉生成。

3、回烤：水分散失，讓抗性澱粉更穩固。

4、不單吃麵包：搭配蔬菜和蛋白質食物，麵包最後吃。

5、「高脂、高糖的麵包」請遠離：那已經不是抗性澱粉問題，而是「高脂高糖會增加身體負擔」！選擇高纖雜糧、減醣麵包為佳。

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