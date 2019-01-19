新一代傳情神器！國民飲料新包裝網友瘋搶　曬恩愛、比創意一秒吸睛

消費中心／綜合報導

▲國民新運動「#友話就用手勢說」在網路上持續延燒，你，加入了嗎？（圖/經 謙謙、倩米授權）

Young世代狂跑超商為它，用手勢說出個人態度

超商已成為現代人每天必報到之處，但如果一天跑個四、五趟會不會太誇張！麥香為2019年換上手勢新包裝，諸多手勢看似單純卻別有意涵，迅速成為年輕人傳情首選，有人連跑好幾間超商，就是為了把12種手勢包裝統統蒐集，有人拿來取代撲克牌玩起翻牌遊戲，還有人在IG狂曬創意合照，甚至網紅也跟進拍片，讓麥香手勢包成為2019年開頭最火紅的網路話題！

不僅超商被「攻佔」，就連大眾運輸工具也淪陷

除了勤跑超商，社群平台也紛紛出現「曬麥香」照片，從公車亭到捷運，不時就可幸運捕捉到麥香手勢包的宣傳物。看似單純的手勢圖樣，背後竟有深深的傳情意念，如最右邊一排的手勢代表17 rock 2019年，還有0484愛心5代表「你是不是愛我」，簡單的排列組合成為通勤族亟欲破解的「手勢密語」，推敲時不知不覺就度過漫長的通勤時間，意外衍生成網路熱門話題。

而細數最熱門的拍照景點，非高雄夢時代莫屬！揪家人、麻吉、情人跟現場超大手勢合影，po到IG曬照更有感！揪麻吉一起「LET’S（一起17） ROCK 2019」比出超ROCK手勢，同框情人則以手指愛心見證彼此，一秒就充滿被粉紅泡泡環繞的甜蜜氛圍！

▲你用麥香告白了嗎？國民飲料不只換新裝，高雄夢時代更展出超大手勢裝置，吸引一票粉絲來這裡讓麥香幫忙曬友情也曬恩愛。（圖／統一麥香提供)

網紅不缺席，號召網友一起手勢傳情

知名YouTuber HOWHOW 黃氏兄弟和可可酒精最近就跟著瘋玩一波，HOW哥再度發揮冷面笑匠的功力，人家是拿麥香曬友情，HOW哥跟阿明的默契卻愈走愈歪，笑翻百萬網友；黃氏兄弟則揪好友用手勢包玩殘酷遊戲，在2019年年初一起見證「堅固」的友情！可可酒精雙人組則正常許多，用一整袋麥香跟路人傳情告白，撩人指數百分百。

年輕人瘋傳的抖音網紅也拜倒在麥香手勢包的魔力下，淇淇KiKi揪人一起拿手勢包熱舞，_tonyun云則使用炫技特效，單手輕揮就把12款手勢包統統掌握，而背景音樂「My～麥～dear friends～」秒勾網友童年回憶。

▲淇淇KiKi揪友跳起熱舞，超青春！（圖／經KIKI授權）

▲_tonyun云單手一揮，麥香就出現在畫面中，用手勢跟大家Say Hi~（圖／經云 授權）

連IG上也隨處可見麥香的身影，俐蓁Alice排出201951920，宣告2019年依舊愛喝麥香的諾言，陳君君則真的找到麥香公車站牌一起合影，超Q身影快速累積網友按讚。不讓網紅專美於前，頭腦轉得快的網友們也分享屬於自己的手勢傳情故事，創意照片笑破連HOW哥也甘拜下風，也有男網友上網求助，公司的妹紙送他一瓶最愛的麥香奶茶，包裝竟是比2的YA手勢，上面寫著「想擁友你的跨年YA」。網友一針見血回應「這個時候還不衝，難道又要一個人看別人跨年倒數？」

（圖／經 俐蓁、 陳君君授權）

▲網友用麥香手勢包大搞Kuso，創意連HOW哥也甘拜下風！（圖／經網友授權）

還有許多網友自主上傳「曬麥香」萌照，簡單排列組合就能讓傳情對象動腦猜猜，新奇又有創意的傳情方式，讓「#麥香曬友情」、「#友話就用手勢說」成為 2019年初最夯的關鍵字「#麥香曬友情」、「#友話就用手勢說」，你也來加入吧！