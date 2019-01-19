　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

新一代傳情神器！國民飲料新包裝網友瘋搶　曬恩愛、比創意一秒吸睛

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

消費中心／綜合報導

▲國民新運動「#友話就用手勢說」在網路上持續延燒，你，加入了嗎？（圖/經 謙謙、倩米授權）  

Young世代狂跑超商為它，用手勢說出個人態度

超商已成為現代人每天必報到之處，但如果一天跑個四、五趟會不會太誇張！麥香為2019年換上手勢新包裝，諸多手勢看似單純卻別有意涵，迅速成為年輕人傳情首選，有人連跑好幾間超商，就是為了把12種手勢包裝統統蒐集，有人拿來取代撲克牌玩起翻牌遊戲，還有人在IG狂曬創意合照，甚至網紅也跟進拍片，讓麥香手勢包成為2019年開頭最火紅的網路話題！

不僅超商被「攻佔」，就連大眾運輸工具也淪陷

除了勤跑超商，社群平台也紛紛出現「曬麥香」照片，從公車亭到捷運，不時就可幸運捕捉到麥香手勢包的宣傳物。看似單純的手勢圖樣，背後竟有深深的傳情意念，如最右邊一排的手勢代表17 rock 2019年，還有0484愛心5代表「你是不是愛我」，簡單的排列組合成為通勤族亟欲破解的「手勢密語」，推敲時不知不覺就度過漫長的通勤時間，意外衍生成網路熱門話題。

麥香 。（圖／麥香提供）

麥香 。（圖／麥香提供）

麥香 。（圖／麥香提供）

而細數最熱門的拍照景點，非高雄夢時代莫屬！揪家人、麻吉、情人跟現場超大手勢合影，po到IG曬照更有感！揪麻吉一起「LET’S（一起17） ROCK 2019」比出超ROCK手勢，同框情人則以手指愛心見證彼此，一秒就充滿被粉紅泡泡環繞的甜蜜氛圍！

麥香 。（圖／麥香提供）

▲你用麥香告白了嗎？國民飲料不只換新裝，高雄夢時代更展出超大手勢裝置，吸引一票粉絲來這裡讓麥香幫忙曬友情也曬恩愛。（圖／統一麥香提供)

網紅不缺席，號召網友一起手勢傳情

知名YouTuber HOWHOW黃氏兄弟可可酒精最近就跟著瘋玩一波，HOW哥再度發揮冷面笑匠的功力，人家是拿麥香曬友情，HOW哥跟阿明的默契卻愈走愈歪，笑翻百萬網友；黃氏兄弟則揪好友用手勢包玩殘酷遊戲，在2019年年初一起見證「堅固」的友情！可可酒精雙人組則正常許多，用一整袋麥香跟路人傳情告白，撩人指數百分百。

年輕人瘋傳的抖音網紅也拜倒在麥香手勢包的魔力下，淇淇KiKi揪人一起拿手勢包熱舞，_tonyun云則使用炫技特效，單手輕揮就把12款手勢包統統掌握，而背景音樂「My～麥～dear friends～」秒勾網友童年回憶。

麥香 。（圖／麥香提供）

▲淇淇KiKi揪友跳起熱舞，超青春！（圖／經KIKI授權）

▲▼麥香，手勢包。（圖／統一麥香提供、截取自IG&卡提諾論壇&Mobile01）

▲_tonyun云單手一揮，麥香就出現在畫面中，用手勢跟大家Say Hi~（圖／經云 授權）

連IG上也隨處可見麥香的身影，俐蓁Alice排出201951920，宣告2019年依舊愛喝麥香的諾言，陳君君則真的找到麥香公車站牌一起合影，超Q身影快速累積網友按讚。不讓網紅專美於前，頭腦轉得快的網友們也分享屬於自己的手勢傳情故事，創意照片笑破連HOW哥也甘拜下風，也有男網友上網求助，公司的妹紙送他一瓶最愛的麥香奶茶，包裝竟是比2的YA手勢，上面寫著「想擁友你的跨年YA」。網友一針見血回應「這個時候還不衝，難道又要一個人看別人跨年倒數？」

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 麥麥～dear friend ???? 大家肯定被麥香的廣告歌曲洗腦過吧???? 以前就很愛去便利商店買一小罐鋁箔包隨身帶著走！ 現在連包裝也越做越可愛了???? 逗趣的手勢包剛好可以讓大家當作拍照小道具一起玩～～ 總共有0-9及愛心、rock手勢在跨年團聚的時候拿出來拍照再適合不過啦???? 我也特別的到麥香裝置的公車亭大拍特拍！ 還可以寄明信片，邊拍美照邊把賀年明信片寄給好友吧！ 就在台北的聯合報公車站????麥香迷快站出來吧???????????? 不過公車亭只到1/9號呦！快抓緊時間來拍美照！ （本篇與麥香合作） #麥香 #麥香曬友情 #友話就用手勢說

陳君君????（@sweetchun0403）分享的貼文 於 張貼

（圖／經 俐蓁、 陳君君授權）

麥香 。（圖／麥香提供）

▲網友用麥香手勢包大搞Kuso，創意連HOW哥也甘拜下風！（圖／經網友授權）

還有許多網友自主上傳「曬麥香」萌照，簡單排列組合就能讓傳情對象動腦猜猜，新奇又有創意的傳情方式，讓「#麥香曬友情」、「#友話就用手勢說」成為 2019年初最夯的關鍵字「#麥香曬友情」、「#友話就用手勢說」，你也來加入吧！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
即／台南再傳虐嬰！社會局安置1歲男嬰　腦出血住加護病房
好市多義麵醬用完...驚現「神罐」超百用！網悔：丟掉好多個
連江縣又漂來死豬隻！採樣確診是非洲豬瘟
30歲男6樓跳下慘死　警破門驚見家中還有5具屍體！

關鍵字：手勢包,脫單,麥香,HOWHOW,黃氏兄弟,可可酒精,網紅,YouTuber,高雄夢時代

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

跨年告白、求婚，不管有什麼想說的，用「手勢」直接幫你秀給全台看！

繼寶可夢後，下一波打怪狂潮？戰勝10隻黏黏怪物抽好禮！

58金高推限量「千日醇」把你的酒櫃變錢櫃　現喝增質陳年香、久放再增值！

歲末做公益！企業揪伴淨灘撿垃圾　聖誕送愛鼓勵孩童

自我理財更方便！基金資訊觀測站＋集保e存摺APP　市場動態幫你全hold住

天然糧還是商業糧？為了毛小孩的健康　選對飼料很重要！

有了它就能環遊世界！超美型「旅遊翻譯神器」拿出來　外國人搶當你麻吉

印尼神級炒麵夯台味！新款「營多麵」珍饌系列大蒜入味　甘甜香辣層次爆表

是護唇膏也是公仔！妮維雅 x LINE FRIENDS推超萌聯名　想全包跑這3個通路

買房配裝潢正夯！入住台中新光重劃區綠意宅　一卡皮箱就能搬「好幸福」

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

台鐵司機嚇傻輾爆60kg巨蟒 2壯漢崩潰抬屍下山忍不住喊重

蔡康永狂訪理科太太「5問題」　她招架不住：我現在被逼到這裡...

李友廷神創作《直到我遇了你》　林宥嘉：很是我的菜

【廣編】年關資金需求　信貸首三期利率1.18%

【廣編】VALRHONA手作烘焙課超夯！用牛軋糖做出貴婦級法式風味

新一代傳情神器！國民飲料新包裝網友瘋搶　曬恩愛、比創意一秒吸睛

過年就是要吃「堡」！摩斯漢堡期間限定新品來了　連地瓜薯條都回歸

好市多義大麵醬用完...驚現「神罐」超百用！網懊悔：丟掉好多個了

愛美必看！經驗中學教訓　路嘉怡選玻尿酸超小心

張柏芝超強偽素顏彩妝推薦，5分鐘搞定帶小孩妝容

高顏值尾牙！凱渥以愛為名時尚派對，白歆惠分享媽媽經

藥妝福袋激戰！康是美399元抽名牌包　日藥本鋪888元抽萬元現金

農糧署感謝東森購物挺農民　網購、電視購物通路唯一獲獎

咘咘深蹲有「偶包」啦！　BO妞劈開大腿…網萌翻求轉身

3人嫌應召女醜「2分鐘閃離」　已婚男勇闖關…下場慘了

日職／12支球制霸紀錄　陽岱鋼、丸佳浩目標前東家

澳網／德國金童重砲轟垮地主希望　生涯首闖16強

電影《寒單》回台東首映　饒慶鈴出席力挺籲民眾買票進場

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

中職／新球隊主場選擇　吳志揚建議6都優先

狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車　飼主第一次搭669：好方便

貿協前進印度找商機　總共協助簽訂6億美金投資案

Ella覺得沒救了！張軒睿公認「肢障」：不是要同手同腳嗎？

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

消費熱門新聞

巨大版「樂高車站」現身統一時代

補班咖啡買1送1！14家優惠懶..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

她跑遍超商買福袋「16包都一樣..

免費換星巴克拿鐵「3千人上當」

樂高「舞龍舞獅」限定組開賣擠爆

只要3個袋子　快速整理雜亂空間

星巴克西雅圖買1送1　全家買5..

最燒腦福袋！爽抽2房1廳加車位

童話小鎮登陸高雄千朵鬱金香綻放

她們都是這樣用語音交友軟體找到..

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

五月天「人生無限公司」重啟篇章

更多熱門

相關新聞

林鶴明「蔡英文不會當網紅」

總統蔡英文近日積極經營社群媒體，在臉書捍衛政策，行政院長蘇貞昌上任後也拍影片「每日一PO」回應時事，不少部會首長紛紛跟進，不過，蔡政府直播行銷政策卻被批搶當「網紅」。對此，總統府發言人林鶴明強調，總統不會當網紅，而是透過社群平台讓民眾知道重要政策。

雪乳夾寶寶爆紅！母女全裸出浴照曝光

宅男女神賣面膜挨告　經紀公司敗訴

過年拉5網紅合作　柯文哲否認當網紅市長

過年網紅合作連發　柯P要搶回網路發言權

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

一張表告訴你2019新iPhone規格

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

退掉3600紅包！演藝圈大老開砲嗆李亞萍

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

Mei懷第三胎！　阿弟喜迎前世情敵

巨大版「樂高車站」現身統一時代

正妹教練示範器材！網全被晃歪

李婉鈺：館長100萬拿來！館長：陳沂還有三分道理

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」崩潰

工作11年領28K！她「苦讀3年」成郵局榜首

李光洙交代照顧她！金鍾國霸氣護李善彬

白家綺結婚3個月「分房睡」！

隋棠不捨泛淚！Max「調時差乖巧舉動」被讚爆

「歐迪啊」煮一鍋粥…內行人秒懂

更多

最夯影音

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面