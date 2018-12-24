跨年告白、求婚，不管有什麼想說的，用「手勢」直接幫你秀給全台看！

▲即將揮別2018年，還沒說出口的心意和情意，就讓換了新包裝的麥香幫你用手勢傳情；大膽一點的話，還能在ETtoday和麥香合作的網頁上，大聲對指定對象說出歲末祝福。（圖／統一麥香提供）



消費中心／綜合報導



跨年揪團來7淘！2018年邁入尾聲，有什麼話還沒來得及說嗎？沒關係，全台灣最酷的新聞平台ETtoday與麥香幫你說出來！說給家人朋友看、說給全台灣人看，用花、西瓜、巧克力傳情已經old school了，身為最in的現代人，「友話就用手勢」說，不管是要約朋友踹共，還是要對曖昧對象比心，就讓全台灣2,300萬同胞一起見證！



在這個適合對親人、好友、愛人傳情的歲末跨年時刻，國民飲料「麥香」換上活力十足的「手勢包」新衣，限定跨年期間才看的到，同時也和ETtoday新聞雲合作跨年頁面，不只在活動頁面和廣大網友一起倒數，歡送2018、迎接2019，任何好說、不好說的情意，也都能在網頁寫下！讓ETtoday x 麥香攜手幫你把情意以煙火點綴、用跑馬燈送上，想曬親情、友情或閃瞎人的愛情，統統讓你在空中大聲說！

▲心裡「友話」不要拖到跨年，現在就輸入對方的名字和想對他說的話，讓ETtoday、麥香幫你一把！（圖／截取自ETtoday新聞雲官網）



這次的活動不只在跨年活動網頁上，台北、高雄的通勤族現在出門搭捷運、公車，一定也會發現超吸睛的車站佈置與車廂窗貼，拿起手機和口愛der麥香手勢包合影時，也別忘了和它「互動」一下，把手機鏡頭對準窗貼上的相機圖示或QRCode，讓麥香幫你即刻sent情意、快速零時差。眼尖的網友一定也有發現，包裝上的手勢一字排開別具意涵，像是最右邊一排的手勢代表17 rock 2019年，還有0484愛心5 代表你是不是愛我，今年想要脫魯的朋友，不妨可以試試！

▲通勤族別懶了，現在就拿起手機動動手指頭，讓麥香把你想對麻吉、情人說的話，一秒sent出去！（圖／統一麥香提供）

或者你鍾意寫字傳情的老派浪漫？在2019/1/9（三）前，只要往台北「公館站」或「聯合報站」的公車亭走去，遠遠就能看到超大手勢圖像，每天現場更備有12種、共120張的「麥香手勢包」傳情明信片，想說的話就趁等車的空檔寫下，投入現場箱子裡，麥香就幫你把滿滿手寫溫度的明信片免費寄出，挺你超會把握時機的用心與貼心！

▲不管你想曬友情或是親情、愛情，搶先到指定公車亭寫下心底話，不錯過每天限量120張免費傳情的機會（圖／統一麥香提供）



現在還在扭捏推託？Come on～2018年都要過了，就讓ETtoday新聞雲和麥香手勢包給你滿滿力量，為自己衝一個超有意義的歲末Happy Ending。情意說出去，幸福就進來，「友話」就說別再猶豫！

[本文與麥香合作]

