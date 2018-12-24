　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跨年告白、求婚，不管有什麼想說的，用「手勢」直接幫你秀給全台看！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

麥香（圖／麥香提供）

▲即將揮別2018年，還沒說出口的心意和情意，就讓換了新包裝的麥香幫你用手勢傳情；大膽一點的話，還能在ETtoday和麥香合作的網頁上，大聲對指定對象說出歲末祝福。（圖／統一麥香提供）

消費中心／綜合報導

跨年揪團來7淘！2018年邁入尾聲，有什麼話還沒來得及說嗎？沒關係，全台灣最酷的新聞平台ETtoday與麥香幫你說出來！說給家人朋友看、說給全台灣人看，用花、西瓜、巧克力傳情已經old school了，身為最in的現代人，「友話就用手勢」說，不管是要約朋友踹共，還是要對曖昧對象比心，就讓全台灣2,300萬同胞一起見證！

在這個適合對親人、好友、愛人傳情的歲末跨年時刻，國民飲料「麥香」換上活力十足的「手勢包」新衣，限定跨年期間才看的到，同時也和ETtoday新聞雲合作跨年頁面，不只在活動頁面和廣大網友一起倒數，歡送2018、迎接2019，任何好說、不好說的情意，也都能在網頁寫下！讓ETtoday x 麥香攜手幫你把情意以煙火點綴、用跑馬燈送上，想曬親情、友情或閃瞎人的愛情，統統讓你在空中大聲說！

麥香（圖／麥香提供）

▲心裡「友話」不要拖到跨年，現在就輸入對方的名字和想對他說的話，讓ETtoday、麥香幫你一把！（圖／截取自ETtoday新聞雲官網）

這次的活動不只在跨年活動網頁上，台北、高雄的通勤族現在出門搭捷運、公車，一定也會發現超吸睛的車站佈置與車廂窗貼，拿起手機和口愛der麥香手勢包合影時，也別忘了和它「互動」一下，把手機鏡頭對準窗貼上的相機圖示或QRCode，讓麥香幫你即刻sent情意、快速零時差。眼尖的網友一定也有發現，包裝上的手勢一字排開別具意涵，像是最右邊一排的手勢代表17 rock 2019年，還有0484愛心5　代表你是不是愛我，今年想要脫魯的朋友，不妨可以試試！

麥香（圖／麥香提供）

麥香（圖／麥香提供）

▲通勤族別懶了，現在就拿起手機動動手指頭，讓麥香把你想對麻吉、情人說的話，一秒sent出去！（圖／統一麥香提供

或者你鍾意寫字傳情的老派浪漫？在2019/1/9（三）前，只要往台北「公館站」或「聯合報站」的公車亭走去，遠遠就能看到超大手勢圖像，每天現場更備有12種、共120張的「麥香手勢包」傳情明信片，想說的話就趁等車的空檔寫下，投入現場箱子裡，麥香就幫你把滿滿手寫溫度的明信片免費寄出，挺你超會把握時機的用心與貼心！

麥香（圖／麥香提供）

麥香（圖／麥香提供）

▲不管你想曬友情或是親情、愛情，搶先到指定公車亭寫下心底話，不錯過每天限量120張免費傳情的機會（圖／統一麥香提供）  

現在還在扭捏推託？Come on～2018年都要過了，就讓ETtoday新聞雲和麥香手勢包給你滿滿力量，為自己衝一個超有意義的歲末Happy Ending。情意說出去，幸福就進來，「友話」就說別再猶豫！

[本文與麥香合作]
 

ET快訊
丁守中提選舉無效「3大重點曝光」！超過千人願作證
蔡康永罕見動怒！經紀人趕到場…犯錯同事躲旁邊哭
消防員累癱！永和「垃圾屋」起火　囤積物清出像海嘯過後

關鍵字：統一,麥香,手勢包,友話,2018,2019,跨年,傳情

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「友」力全開！麥香超友力擂台開戰　百位高中生瘋搶獎學金

繼寶可夢後，下一波打怪狂潮？戰勝10隻黏黏怪物抽好禮！

女神張景嵐跑速357倍狂飆　笑贏馬拉松國手張嘉哲？網友驚呼：Sport卡神厲害

已逝毛孩緊貼心窩：不管去哪裡我都會陪你！這款紀念暖哭拔麻

出門在外安全第一！桃園機場規劃「貼心設施」　旅客暖心：台灣真的很友善

清淨機霸主4ni？ZERO+寵物濾網、自動除菌離子　跟細毛皮屑說掰掰

冬天94要在家吃鍋，是什麼秘製湯頭讓鄉民難忘不已！？

傾聽身邊微弱呼救聲　一句暖心問候拉回脆弱的他們

跨年熱點Top3出爐！把握保暖原則　行李秒收好輕鬆出遊

環評法修正草案年底出爐有難度　蔣萬安火大批環署跳票

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

《小幸運》+《愛情的模樣》超賺　五月天合體田馥甄「要公投」！

《Despacito》小提琴版還能這樣演奏！　Henry改編再加《不可能的任務》主題曲

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

環評法修正草案年底出爐有難度　蔣萬安火大批環署跳票

一排香水神療癒！她開櫃瞥「TEETH香水瓶」　一秒森77：為何把OO放這啦

15分鐘搞定三道「培根料理」　型男主廚Fred：腹脇肉部位最優

跨年告白、求婚，不管有什麼想說的，用「手勢」直接幫你秀給全台看！

「新故宮」計畫曝光！文物放置關鍵　陳其南：在北院搬遷

淡海輕軌通了！搶搭人潮塞爆「日本迷來朝聖」　下車沒按鈕他慘被門夾

亞培3月內2度變質！「無法證明安全就上架」消基會要食藥署給交代

他買自強號靠窗！阿桑占位看宮廷劇斜眼嗆：愛計較餒　結局超療癒

運安會明年成立！海陸空調查全包　事故未通報最高罰250萬

觀光客快筆記！故宮「肉形石」明年2月出走　澳洲展出3個月

少女喵天冷當奴才暖暖包　「療癒打呼聲」網融化：好幸福❤

呸姐來了！蔡依林首登《紅白》曝演出「新專輯內容」

邱琦雯英國孤單過聖誕　竟和「乞討街友」路邊一起哭了

女王交換聖誕禮物規定3點　哈利竟送「生活不就是婊子」浴帽

扶拉格／「4種鹿」大對決！　到底誰幫聖誕老人拉雪橇？

進隧道映出神煩柴臉　「一黑一亮」斜眼逼視：你渴望力量嗎？

張競／北京超越東京，日本自信重挫──解析聯合國預算真相

娶對人了！劉雨柔老公「鼻塞棉條」走路上...她牽著不放手

新生兒頭皮血腫別亂揉！　男嬰併發腦膜炎疑「按摩」惹禍

經濟衰退來了？華爾街嚇怕　經濟學家卻氣定神閒

生活熱門新聞

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假..

到府教做湯圓！他順手24道菜網..

約3友變一人旅行　桃園妹：一次..

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11..

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神..

30年前看醫生多貴　重病要賣房..

夫妻帶兩寶占位猛夾4份菜！同桌..

台灣人「最愛去國家」排名出爐！

男友逛買場吼「快大了」！她嘆：..

海嘯專家：基隆也曾發生「火山海..

誰當女友？　雞排妹PK子瑜好意..

炸全雞369元！他一開包裝嚇歪

兒交換禮物送布偶　遭嫌：爛東西

子宮外孕兩次婆婆幫洗衣　媳婦落..

更多熱門

相關新聞

寧願收現金！5大超雷聖誕交換禮物出爐

隨著聖誕節即將到來，不少人和朋友「交換禮物」享受佳節氣氛，根據人力銀行調查，近5成上班族曾與同事玩過交換禮物，其中現金、智慧型手機等最受青睞，而玩偶娃娃、巧克力等成為心目中超雷禮物；另有7成1上班族計畫要去吃聖誕大餐，平均預算落在2578元。

經科學證實的5種曖昧技巧

屏東下雪了！　粉紅聖誕派對浪漫破表

超詳細全台跨年煙火秀懶人包

激推象山6個絕佳觀景點

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

胡歌深夜被爆領證結婚！

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假全台有雨

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

1個月瘦5kg！花椰菜飯減肥專家激推

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

12星座「離婚排行榜」大公開

楊小黎曬舊照驚見「港台16男神」

她分析「渣男才有5大特徵」網友哭

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

屏東媳婦玩火　燒死隔壁房公公

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11字抓去上學

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神轉

更多

最夯影音

更多

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面