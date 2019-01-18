不准綁鞋帶褲子沒束繩　橡皮筋讓北所「4關卡防死破功」

突發中心／台北報導

監獄人犯過著與世隔絕的生活，難免感受絕望，監所為了避免收容人自殘或尋死，從以前就採取了多項防範措施，包括不准有鞋帶、腰帶等細長物品，發現有自殺意圖的人，會立刻上戒具甚至送進「鎮靜室」嚴加看管，對於這次竟連橡皮筋都可用來自殺，法務部政務次長陳明堂表示，待收到台北看守所報告後，會檢討改善戒護措施。

▲台北看守所18日驚爆死囚用橡皮筋自殺身亡。（圖／記者陳雕文攝）

所有收容人犯進入監所時，都會被檢查搜身，除刀片式刮鬍刀等鐵器之外，長條毛巾，以及任何不明液體、粉末都不能帶，此外，為了避免人犯死意甚堅，就地取材，所內不提供任何長條型物品，褲子不能有拉鍊或皮帶是基本條件，即使穿休閒褲，褲頭束腰用的繩子也會被要求抽出，當然也只能穿不用鞋帶的拖鞋。

此外，有些人犯會被安排在監所內的工場做工賺零用錢，所有人離開前一律要接受檢查搜身，避免有工具被帶回舍房，用來自殘或傷人。而有自殺行為，或觀察到有自殺意圖的人犯，會被立即戴上戒具，控制四肢活動，甚至送進四周用泡棉包覆的「鎮靜室」看管。

對於這次傳出看似無害的橡皮筋，竟被死囚用來自殺，法務部政務次長陳明堂表示，將在收到北所檢討報告後，決定該如何改善加強戒護。不過，一名不具名官員透露，過去曾有人犯把用來裝生活用品的塑膠袋套頭自殺，監所曾討論把塑膠袋戳洞，確保空氣流通，但考量這樣反而不能再裝東西，造成戒護困難，因此當時決定不要矯枉過正。

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