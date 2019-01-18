韓國瑜備詢處女秀被「綠營超低表現」襯托　沈富雄：我給100分

▲韓國瑜17日鳳山造勢。（圖／ETtoday）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜17日首度進議會備詢，民進黨團砲火猛烈，把韓國瑜的政見拿出來逐一檢視。前立委沈富雄表示，20幾位民進黨議員「超低的表現」，反而襯托韓國瑜，這場備詢處女秀，他可以給到100分。

沈富雄在政論節目《新聞深喉嚨》坦言，他雖然很擔心韓國瑜4年的整體表現，而且站在國民黨的立場，更擔心他今年6月以前的表現，因為這會影響2020的總統大選，但是自己不擔心他在議會的處女秀。

沈富雄表示，民進黨議員也太高估自己，要處理跟議員的對幹，韓國瑜是不缺這方面的才幹，他口條好，還有他的EQ太好了，沒人比得上，IQ也不錯，所以他的議會處女秀結束以後，高雄市議長給韓國瑜90分，但沈富雄表示，他可以給的比90分還多，「我可以給他96分或是100分」因為20幾位民進黨議員超低的表現，反而把韓國瑜襯托上去了。

民進黨團列出韓國瑜曾提出12條政見，包括全台首富、太平島挖石油、10年人口500萬人、愛情產業鏈、愛情摩天輪、路平、賭場、低價醫療觀光、北漂青年返鄉、老青共住、開放中資買房、賽馬場，詢問他4年任內，有幾條能做到？韓國瑜僅說，路平、愛情產業鍊沒問題，其他還要努力。