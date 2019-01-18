酸管中閔「偷偷摸摸地賺錢」　監委：有看過這種中研院士嗎？

▲監委張武修。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

監察院15日通過予以彈劾，認定對於台大校長管中閔在國發會主委任內違法兼職。監委張武修在臉書發文說，「有一位吃銅吃鐵什麼都吃的政務官」、「一年領65萬連續好幾年，也不敢用自己的名字，而是幫忙周刊寫稿，好像是周刊的秘書一般偷偷摸摸地賺錢，真的有看過這種中央研究院的院士嗎？」

「真的有看過這種中央研究院的院士嗎？」張武修表示，針對管中閔先生過去數年在擔任政務委員期間，以不公開姓名的方式，未經過行政院的同意，擅自與私人媒體搭配，每個月領5萬到7萬宣稱是稿費的固定月收入，ㄧ年領65萬連續好幾年，也不敢用自己的名字，而是幫忙週刊寫稿，好像是周刊的秘書一般偷偷摸摸地賺錢。

張武修表示，在那一段期間，壹周刊用三種社論的方式出現的文字，如果仔細去讀，閱畢所有的文章，覺得這些文章怎麼寫得那麼平凡無奇？怎麼會是堂堂中央研究院的院士所寫的呢？如果他真的有寫這樣的稿子，一篇兩三萬元，怎麼這麼好賺？難道是他的秘書寫的嗎？他以大牌教授政務委員招牌去跟雜誌社招攬，然後用他的研究生或助理以賺外快的方式撰寫，大概就是這些水準平平的文章！

張武修痛批，「如果不是我們的國立大學病了，就是他病了，他和他的集團同黨病了，今天當然要投不信任的票，彈劾他，希望我們的政府不要再有這樣的事情發生，民眾受不了！」

▲監委在臉書發文案酸管中閔。（圖／翻攝張教授臉書）