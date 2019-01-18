簽下和解書竟不履行！告他背信！檢察官：不會成立

▲簽下和解書卻不履行，檢察官說，不會成立背信罪。（圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

現代人越來越容易遇到官司的問題，大部分的官司都會希望訴訟外和解，私下解決紛爭。但如果簽下和解書卻又不履行和解內容，能否告對方涉嫌刑事「背信」罪嫌？檢察官PO文指出，「和解」屬於《民法》上的「契約」關係，不履行只有民事責任，並不成立刑事「背信」罪，還是要循民事訟爭途徑解決。

台灣司法人權進步協會會員、彰化地檢署主任檢察官吳宇軒舉出平實的案例：

阿明因駕車不慎與路人小花發生車禍事故，事後透過鄉鎮市調解委員會之促成，雙方談妥和解的條件，圓滿解決此次車禍所帶來的民事賠償紛爭。但是，之後阿明因工作求職不順利，經濟狀況惡化無法依照原先和解約定之方案，按期支付賠償款項，於是路人小花便對阿明提出背信之告訴。然而，阿明沒有依照和解條件按時賠償，這樣算背信嗎？

吳宇軒表示，和解是司法實務上常見的紛爭解決方式，透過這樣的機制取得雙方皆能接受的紛爭解決方案，可說是省時又省力。不過，和解是一種民事上的雙方約定關係，也就是俗稱的「契約」，阿明在和解條件的約定下，僅僅是和解書上之債務人而已，實際上並未接受路人小花委任，而為路人小花處裡任何事情。

吳宇軒解釋刑法所稱的「背信」罪，必須是以為他人處理事務做為前提，所謂的為他人，就是說受對方之委任，而為對方處理受委託的事務而言。

吳宇軒總結，本次車禍紛爭的解決，阿明固然與路人小花達成和解，但雙方之間顯然沒有任何委任關係存在，也就是說阿明並未受路人小花的委任，為路人小花處理任何事務，縱使阿明事後因經濟狀況惡化，不能夠依照原先約定的時程按時履行和解條件，其實也只是民事紛爭而已，並不會構成刑法所規定的背信罪。

