盧沙野：若禁華為參加5G項目　肯定會有後果

▲大陸駐加國大使盧沙野受訪。（圖／翻攝自中華人民共和國駐加拿大大使館網站）

記者馬叔安／綜合報導

大陸駐加拿大大使盧沙野17日表示，如果加拿大像美、澳、紐等國禁止華為參與5G項目的話，「會有什麼後果，我不知道，但我相信肯定會有後果」，希望加政府和有關部門能夠做出明智的選擇，「西方國家的法律最講究證據，為什麼在這個問題上卻不那麼講究證據」。

盧沙野17日在使館中接受中外媒體聯訪，期間《華爾街日報》記者提問，是否擔心在當前形勢下，加拿大加入美國、澳洲和紐西蘭禁止華為參與5G項目？如果加方禁止了華為設備會有什麼後果？以及對中加關係會有什麼影響？

▲美、澳、紐等國禁止華為參與5G項目。（圖／CFP）

盧沙野回答，一直擔心加拿大會作出與美、澳、紐等國相同的決定，「我認為這種決定肯定是不公正的，因為他們的指控沒有依據」，「五眼聯盟」（澳洲、加拿大、紐西蘭、英國和美國）國家指控華為設備對他們的國家安全造成威脅，「但從沒有拿出證據」，如果美國有證據，哪怕不願給華為看，也可以給有關國家及電信運營商看。

盧沙野表示，華為輪值董事上在上個月曾喊冤，「他說美國都沒用過華為設備，怎麼知道華為對美國國家安全造成威脅？」

盧沙野強調，西方國家在這個問題上卻不那麼講究證據，懷疑有關指控是別有用心的，「事實上，有的國家並非出於國家安全、而是出於其他考慮才提出禁止使用華為設備」，僅僅建立在猜測基礎上的指控是站不住腳的，也是不能長久的。

5G指的是第5代行動通訊技術，下一代行動網路聯盟（Next Generation Mobile Networks Alliance）定義包含以10Gbps的資料傳輸速率支援數萬用戶、支援數十萬的並發連接以用於支援大規模傳感器網路的部署等，美、澳、紐等國家日前禁止華為參與5G相關項目的建設。