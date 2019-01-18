31省份戎裝常委「時隔4年」再次補齊　韓強出任山西省委常委

▲山西省軍區司令員韓強。（圖／翻攝自山西網絡廣播電視台，下同）

大陸中心／綜合報導

山西省軍區黨委十一屆三次全體（擴大）會議16至17日在太原召開。本次會議傳達學習習近平的重要談話、中央軍委擴大會議精神、軍委國防動員部和中部戰區黨委擴大會議精神。省委書記、省軍區黨委第一書記駱惠寧出席並發表談話，還對省軍區工作給予正面評價。值得留意的是，韓強出任省委常委意味著31省份戎裝常委至此全部到位。

駱惠寧在會中指出，省軍區過去一年堅決貫徹黨中央、中央軍委和習主席的決策指示，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝官兵頭腦，紮實做好軍事鬥爭國防動員準備，全面推進民兵調整改革，推動全面停止有償服務任務提前完成，助力老區脫貧攻堅，參加地方建設發展和搶險救援，為促進全省在「兩轉」基礎上全面拓展新局面作出積極貢獻。

▼31省份戎裝常委全部到位。

根據陸媒報導，各省份省級黨委常委當中，按照慣例會有一名常委由軍方人員出任（軍區司令員或軍區政委），這些人又稱為戎裝常委。2016年11月至2017年6月的省級黨委常委換屆期間，正值軍隊調整改革，戎裝常委紛紛退出。當時軍方透露，等到相關改革到位後，再按規定增補所在省級黨委常委。如今隨著改革陸續到位，各省份戎裝常委也相繼回歸。

報導提到，各省份的省級戎裝常委近期陸續公布，2018年12月以來至少有8個省份的新任人選獲得補缺；上次補齊時司令員僅有8人，如今司令員的佔比增加至17人。報導還說，韓強的出任意味著31省份戎裝常委全部到位，上次補齊則是發生在2014年12月。

根據公開資料顯示，韓強少將畢業於長春理工大學，2016年7月2日之前調任陸軍參謀長助理，2018年夏季接替鄒小平少將擔任山西省軍區司令員一職，並晉升正軍級軍官之列。

▼解放軍與「習思想」。（圖／達志影像／美聯社）