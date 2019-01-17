港媒稱蔡英文派「密使」見港獨人士　總統府：假新聞！是台灣記者

▲總統府發言人黃重諺。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

有香港媒體報導指稱，總統蔡英文派「密使」會見港獨人士。對此，總統府發言人黃重諺17日表示，「這是一則假新聞」，報導中所謂的密使，其實是台灣的記者，報導中的相關情節也全為不實。

黃重諺上午表示，對於親中的大公報，涉嫌以跟監手法，捏造情節製作假新聞，意圖誤導輿論，「我們給予強烈譴責」。

黃重諺指出，台灣是民主國家，國人、媒體記者及來台旅客在總統府周遭，遭到親中港媒不法跟監，人身安全及權益可能受到危害，總統府非常重視，「已要求國安局等相關單位立即針對此事進行調查，確保國人與來台旅客的安全。」

至於香港情治單位的人士，可能以觀光簽證等方式來台，如何更有效因應？黃重諺回應，針對可能有國安疑慮的相關人士，安全單位都會有相當緊密的掌握，至於大公報事件，媒體報導某種程度自己承認以不法跟監方式進行，治安單位及國安單位會介入調查。

根據香港媒體《大公報》以頭版刊登「蔡密使見學動『學動』授『獨』計」為題的報導，內容描述「學生動源」三名成員在台灣行蹤，還稱三人在總統府旁的國史館會見「神秘男」，又指三名「學動」成員對該「神秘男」表現恭敬，「神秘男」則如老師訓導學生，雙方傾談1個半小時後，「神秘男」才離開，並到總統府停車場駕車離開。