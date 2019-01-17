335公里零距離　「三碗豬卡」泰語教學金門台灣遠端連線

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▲▼新住民語直播課程。（圖／教育部提供）

▲金門縣烈嶼鄉西口國小泰語遠距教學課程。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

為協助新二代教育發展，教育部在12年國教課綱列入新住民語文課程。新住民語文以東南亞國家越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞7國官方語言文化語文為主，並將於108學年度開始實施。為了讓偏鄉學生更能輕鬆學新住民語言，教育部在資策會搭設攝影棚，讓遠在335公里的金門學生也能上到直播課程。

教育部表示，西口國小是離島金門縣的新住民語文課程前導學校，位於烈嶼鄉屬於特殊偏遠學校，全校學生共74人，其中新住民二代學生23人約占全校人數的31%。西口國小已從106學年度起開始參與印尼語教材試教，並受金門縣推舉成為前導學校，積極參與泰語遠距教學課程。

▲▼新住民語直播課程。（圖／教育部提供）

▲蔡志隆表示，目前有10位小朋友學習印尼語，希望他們在過程當中，不僅學會印尼語，也要認識印尼文化。（圖／教育部提供）

對許多金門人來說，印尼、泰國、馬來西亞或菲律賓這些國家都像是厝邊鄰居一樣，經常有往來的關係。例如西口國小所在的小金門學區內有幾位學生的祖母是從汶萊或印尼嫁來到金門，所以這些小朋友雖然沒有新住民學生的身分，但是卻非常願意學習印尼文，因為這是她們祖母說的話。

西口國小校長蔡志隆表示，目前有10位小朋友學習印尼語，希望他們在過程當中，不僅僅是要學會印尼語的溝通方式，同時也要認識印尼語背後所乘載的文化底蘊，另外，學校唯一的一位泰國籍新住民學生，他的泰國籍爸爸和金門籍媽媽遠在台灣工作，目前寄居在外祖母家裡，他非常興奮能夠透過網路直播方式與泰語教學支援人員互動，學習爸爸的語言，希望暑假去泰國阿公家裡的時候，可以用泰語問候他們。

▲▼新住民語直播課程。（圖／教育部提供）

▲金門縣烈嶼鄉西口國小印尼語老師李麗美課堂與學生互動情形。（圖／教育部提供）

教育部表示，遠距教學為108課綱推動新住民語文學習重要的ㄧ環。偏鄉學校有許多新住民孩子，因交通不便讓老師每週到校教一個孩子一堂課，並不容易，而現在透過完善的網路環境，老師只需要在攝影棚，就可以同步對多個學校進行遠距教學，師生突破空間及時間的限制即時互動，展現創新更有效率的學習模式。此外，國教署亦將持續完善各項配套措施，以協助學校108學年度順利開辦新住民語文課程。

另外，為做好108學年度開課準備，教育部國教署除了設置遠距直撥教學外，各項配套措施，包括培訓師資、編撰教材、推動前導學校、開課準備研習等，以協助各縣市及學校順利實施新住民語文課程。

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