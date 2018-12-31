「台灣越南是親家關係」　教育部次長范巽綠：鼓勵越生來台就業、就讀

▲為鼓勵新住民來台就讀、就業，各政府單位舉辦新住民家鄉美食交流會。（示意圖／華醫提供）

記者崔至雲／台北報導

目前在台就讀高中以下的越南新二代學生將近10萬人，而越南籍大專院校學生，以及越南籍產學專班學生共10萬多人。教育部政務次長范巽綠表示，台灣與越南不僅是親家關係，更共同培育出許多新住民第二代，期待藉由各界的努力，讓新二代從小學習媽媽的母語及了解越南文化，並搭起台灣與越南的發展橋樑。

教育部邀請20位越南高中校長、副校長，來台進行7天6夜的教育交流行程。這次交流除安排南台灣10所大學及20所高中和高職學校簽署合作備忘錄之外，更邀請專家學者及高中校長就教育理論面與實務面，分享學校經營的經驗，並安排體驗及參訪活動，讓來自越南的校長們瞭解台灣高等教育的發展，以及高中職的辦學特色。

▲108新課綱，新住民語言為國小必選修。（圖／教育部提供）

范巽綠指出，台灣的技職教育多元而卓越，在世界上的表現有目共睹，希望透過此次交流，讓越南學校更瞭解台灣的教育，特別是台灣的技職教育發展，與越南現階段社會、經濟發展需求相當符合。

訪問團蔡團長建議，明年初教育部可將大學簡介及入學相關資訊以中文、英文及越南文製作成宣導手冊，在每年的六月份，配合越南升學輔導說明會，提供給越南中學負責生涯輔導的老師們，推薦並鼓勵學生來台就學、就業。來訪的越南校長也對於這次的行程表示高度滿意，他表示，返國後會推薦台灣優質的高等教育學校給學生，讓台灣成為越南高中學生海外留學的重要選項。

▲范巽綠表示，台灣與越南不僅是親家關係，更共同培育新住民二代，讓新二代從小學習媽媽的母語及了解越南文化。（圖／翻攝范巽綠臉書）