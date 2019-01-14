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浙江留洋富二代染毒落網　音樂夢斷18人兩支樂隊全淪陷

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▲▼ 大麻,幼苗,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲浙江臨海富二代音樂人因接觸大麻落網，圖為大麻。（圖／免費圖庫pixabay）

記者馬叔安／綜合報導

浙江臨海市警方日前破獲一起毒品案，落網的18人大多家境殷實，或是有出國留學經歷，由於喜歡音樂組成樂團，卻被人疑似用「假大麻煙」誘惑而接觸毒品，進而逐漸沉迷，即使被抓後仍繼續吸食，當地警方日前將這兩個涉毒的樂團共18人逮捕。

《錢江晚報》微信公眾號指出，嫌犯之一黃小新（化名）的父親在臨海當地辦了一家頗有知名度的企業，高中畢業後父母送他出國留學，回國後則留在父親的公司工作，不過從小有音樂夢想的他，認識了另外3個朋友志同道合的朋友，幾個人常一起出沒在當地的KTV和酒吧中。

據了解，黃小新在2017年國慶節期間，偶然得來兩支香煙，給他煙的人還故作神秘地告訴他說裡面夾了大麻，黃小新找來3個好朋友分享，但4個人吸完並沒有什麼特別的感覺，但這次真假難辨的「吸大麻」經歷，讓幾個人都對大麻產生了的好奇心。

2018年2月，正當4個人準備籌備屬於自己的Rap樂隊，他們其中一人通過網路買到了少量大麻，4個人又一起分著吸食了，漸漸感受到大麻帶來的迷幻。4人在去年4月正式創辦了音樂工作室，他們的Rap樂隊開始在各大夜場演出，也越來越依賴這種大麻帶來的恍惚興奮狀態下的演出感受。

▲警方提取頭髮樣本已進行吸毒檢測。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲警方提取頭髮樣本，以進行吸毒檢測。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

此後，4個人開始分頭去尋找取得大麻的管道，合夥湊錢購買，或是一人買了後再轉手賣給其他人。有一回其中的阿康（化名）和自己在椒江的室友買了大麻後，室友隔天就被逮捕了，阿康從此不敢再吸食，但黃小新等人仍不惜鋌而走險。當地警方在去年9月開始偵辦，在3個多月的時間內，陸續將這兩支樂隊共18人抓獲歸案，目前該案已起訴11人，行政拘留12人。

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