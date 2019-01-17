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只要花595元！就有機會去泰國玩　買越多中獎機率越高

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只要花595元！就有機會去泰國玩　買越多中獎機率越高（圖／小廚師提供）

▲吃泡麵竟然還有機會去泰國玩，還不趕快買來試試運氣！

消費中心／綜合報導

真是太佛心了！竟然只要花595元就有機會遊泰國！受到消費者喜愛的南僑小廚師慢食麵，於2016年首次邀請消費者參觀南僑工廠，並獲得許多熱情回饋與肯定。因此，今年小廚師更將擴大規模舉辦四天三夜的知性之旅，帶消費者不僅暢遊泰國的人文地理風情，更將由點水樓陳文倉師傅親自帶領導覽工廠，見證小廚師慢食麵背後的製造工藝。最重要的是，這次獎品比前一次更優渥，若抽中頭獎還能一人中獎三人同行，根本全家出遊都免花錢！

只要花595元！就有機會去泰國玩　買越多中獎機率越高（圖／小廚師提供）

小廚師秉持著「享受美食無國界」的信念，溯源世界各地著名食材放入小廚師產品中。且有感於現今快速的步調使得人們漸漸習慣以「速食」來打發正餐，小廚師決定以「慢食 Slow Meal」倡導慢食麵運動的概念打造全新的生活態度，讓現代人在忙碌一整天後，坐下來好好吃一餐，慢慢享用小廚師慢食麵，教消費者如何用簡單的料理方式，來享受簡單料理，卻不簡單的一餐。

只要花595元！就有機會去泰國玩　買越多中獎機率越高（圖／小廚師提供）

為了讓大家方便品嚐好料理，小廚師慢食麵與其他速食麵不同之處，是選用豐富新鮮道地食材熬煮，並將所有的道地美味原汁原味包裝在調理包中，真材實料、份量十足，推出的口味，除了有道地食材的「涪陵榨菜肉絲麵」、「菩提白果香菇麵」、「泰式綠咖哩雞麵」，還有與榮獲評鑑五顆星名餐廳-點水樓合作推出的「紅燒半筋半肉牛肉麵」及「蕃茄牛肉麵」，以及使用金華火腿僅有9%的火烔，來呈現最道地的江浙名湯「火烔雞麵」，都是強調「真材實料」。

▲▼小廚師點水樓活動 。（圖／業者提供）

▼曾經參與過的消費者表示，南僑辦這個活動不惜成本，全程免費，而且工廠介紹非常詳細，很用心在每個細節。

▲▼小廚師點水樓活動 。（圖／業者提供）

然而要造就出一碗不簡單的小廚師慢食麵，其背後可是有許多繁複過程。除了使用點水樓講究的食材，陳文倉師傅更把廚房搬進工廠，用道地工法以及經由泰國南僑工廠的生產，加上南僑集團「全心投入、用心做好」的使命感驅使下，用細火慢熬的功夫，經歷無數次挫折與考驗，才成就出這碗小廚師慢食麵。為了讓更多喜愛小廚師的消費者，了解慢食麵好吃的秘密，所以今年南僑再次推出「點水樓陳師傅帶你遊泰國」活動，就是要帶你親自看製麵過程，見證小廚師的用心以及講究卻不將的製造工藝。

即日起至2019/2/26，只要在活動期間內至全國通路購買「小廚師慢食麵」系列產品不限口味單筆消費金額折扣（抵）後滿新臺幣（下同）595元（含）以上（即購買發票品項須有小廚師慢食麵系列產品滿595元以上），即可憑購買發票至「點水樓陳師傅帶你遊泰國」活動網頁（http://bit.ly/2FEFWzB）登錄發票號碼、購買人姓名、電話、電子郵件帳號等相關資料，參加抽獎活動。

不限中獎次數，一張發票月月抽到底，所以買越多，中獎機率就越高！過年後就有機會帶全家一起同遊泰國，觀摩南僑集團經營之道，遍遊泰國歷史文物景點，泰國來回機票及食宿招待名額有二獎25名，一人得獎兩人同行以及頭獎3名，一人得獎3人同行，等你來拿！

▲▼小廚師點水樓活動 。（圖／業者提供）

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關鍵字：泡麵,點水樓,南僑,小廚師,泰國,抽獎

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