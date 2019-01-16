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關切虐童事件　蔡英文見蘇貞昌下令第一線立即檢討

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▲▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌16日中午例行性會面。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文16日中午與行政院長蘇貞昌進行例行性午間會面，這也是蘇院長上任後，兩人首次針對近期情勢交換意見。總統府發言人林鶴明表示，並討論非洲豬瘟的議題，以及關切近期發生的虐童案件，要求第一線權責單位更積極檢視，確認工作有不足之處，立即檢討。

關於非洲豬瘟的疫情，林鶴明表示，因為蘇院長上任後即刻前往機場，了解目前的防疫作為並進行相關指示，所以總統蔡英文也與院長針對目前的防疫進度進行了解，也再次強調政府防疫的決心。而在開會接近中午用餐時間時，蔡英文也準備了滷肉飯跟肉羹。

另外，關於近日發生的虐童案件，林鶴明表示，在會中蔡英文和蘇貞昌也都相當關切，他們都認為，家庭兒少的保護是台灣社會高度關切的事情，看到類似的事情一再發生，每一件都是遺憾，更讓人心痛不捨。

此外，蔡英文跟蘇貞昌都指出，地方政府是整個安全網的第一線，中央除了持續給予足夠的資源跟支持，面對層出不窮的事件，第一線的權責單位更應該積極檢視、確認既有工作是否還有不足之處，並立即檢討，投入更積極的作為。

蔡英文則透過發言人表示，社區是守護家庭的前哨，希望國人發揮守望相助精神，社區內有任何暴力情形，務必即時通報，讓地方社政、警政系統能夠及早掌握，及早因應，避免遺憾發生。

▼總統蔡英文16日中午與行政院長蘇貞昌例行性會面。（圖／記者李毓康攝）

▲▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

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