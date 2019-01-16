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5壽險業者單月劇虧150億　4巨頭密會求生

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圖、文／鏡週刊

全球景氣動盪，國內壽險業者投資海外市場出現巨大虧損，壽險大老闆眼看事態嚴重，近日將聯袂向金管會主委顧立雄求救，希望放寬挪用準備金減少匯率虧損。但政大金融系教授殷乃平認金管會對壽險公司監理已經特別寬鬆，業者應該減少海外投資。

1月10日（上週四）中午，富邦人壽董事長蔡明興、新光人壽副董事長李紀珠、南山人壽董事長杜英宗以及中國人壽董事長王銘陽等大型壽險業老闆罕見密會，討論如何為這2年國內壽險公司的嚴重虧損解套。

▲▼壽險公司本週將聯合向金管會主委顧立雄（圖）提出建議，希望主管機關同意借用不動產準備金以及醫療險停效準備金，避免事態進一步惡化。（圖／鏡週刊提供）

▲壽險公司本週將聯合向金管會主委顧立雄（圖）提出建議，希望主管機關同意借用不動產準備金以及醫療險停效準備金，避免事態進一步惡化。（圖／鏡週刊提供）

才一開春，這些業者面對將出爐的去年財報，個個愁眉苦臉。果不其然，就在密會後的幾個小時，壽險公司陸續公布去年財報，滿江紅的成績單果然令人怵目驚心。

身居龍頭的國壽去年12月虧損多達45.48億元，富邦人壽虧損更高達55.58億元，2家公司就虧掉逾百億元，總計國壽、富邦、新光、台壽保以及中國人壽等5大壽險公司單月虧損金額150億元。

其中，新壽已經連續5個月呈現虧損狀態，累計從去年8月到12月虧損金額達130.63億元，僅管各家業者宣稱，全年仍處於獲利狀態，但實情卻非如此。

本刊調查發現，壽險公司最近2年公布的數字都是動輒百億的獲利，實際上淨值卻是減少的，關鍵就是業者將投資獲利比較好的部分放在損益表，獲利比較差、甚至是虧損的部分放在資產負債表，甚至是表外的附註項目，才會出現獲利大好、淨值卻下降的怪象。

【更多鏡週刊報導】

【壽險冰風暴】海外投資近7成　結果被慘扒三層皮
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【壽險冰風暴】台壽險業困境　專家指5大疏失一定要改
 

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關鍵字：鏡週刊,壽險

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