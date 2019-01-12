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壽險業獲利驚見大幅衰退　保險局緊盯資本適足

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▲▼5大壽險公司12月單月共虧損高達151億元。（圖／記者戴瑞瑤製表）。

▲5大壽險公司12月單月共虧損高達151億元。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／綜合報導

2018年12月5大壽險公司單月虧損高達151億元，成為壽險業最黑暗的一個月，保險局調查，目前各家壽險公司資本適足率(RBC)仍高於法令規定的200%以上，資金仍舊充足，但已緊盯各公司資本結構，預防系統性風險。壽險公司指出，將從增加外匯價格準備金、多販售美元保單兩面向著手因應。

兩大龍頭壽險12月虧損超過100億

12月壽險業獲利一出來，紛紛跌破大家眼鏡，單月虧損最嚴重前2名，竟然是過去一向獲利良好的國泰人壽、富邦人壽，兩大壽險龍頭就慘賠超過100億，富邦人壽最慘賠了55.6億元。

富邦人壽指出，12月單月虧損高達55億元，主要就是因為當月有增提30億元外匯價格變動準備金。據悉，富邦人壽是主動向保險局申請增提外匯價格準備金，希望未雨綢繆，為2019年在調整避險比例時，保留較多的緩衝空間，且增提外匯價格準備金，仍可計入RBC，厚實資本。

相對的，新光人壽虧損從9月開始一路持續擴大，連續4個月出現虧損，且每月賠錢金額都超過20億元，11月單月虧損高達42.65億元，12月虧損30.48億元，導致新壽原本前10月累計稅後淨利還有125億元，到12月已經降到只剩下52.32億元，獲利可以說是大腰斬。

壽險公司兩策略因應 保險局盯資本適足率

為了阻止虧損持續擴大，新光人壽總經理蔡雄繼表示，會從兩大面向來因應。第一是增提外匯價格準備金，將從目前的47億元增加到100億元，近期就會向保險局申請。但增提外匯準備金後，要如何避免富邦人壽12月侵蝕獲利的情形，蔡雄繼說，會從不動產增值特別準備金來提撥，希望能不要侵蝕到獲利表現。

另外，新壽也會多賣美元保單，拉高新契約保費收入中，美元保單的比重。因為美元保單是直接採美元計價，壽險公司可以直接拿美元去海外投資，不用負擔高額避險成本，但若新契約保費中大多是台幣計價保單，壽險公司要先把台幣換成美元，就要負擔昂貴的避險成本。新壽表示，目前新契約保費收入中，美元保單比重約55%，今年希望能拉高到75%。

面對前5大壽險公司在12月都慘賠，整體壽險業還能撐下去嗎？保險局表示，目前還沒有一家保險公司的資本適足率(RBC)低於標準的200%以下，壽險業平均RBC也還在300%以上，顯示還有足夠的資本來面對，各家壽險公司也都增提外匯準備金，因應市場變化。目前壽險業法定RBC標準為200%，若低於200%，保險局就會馬上要求限期增資，目前也會密切觀察。

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關鍵字：壽險業,獲利,保險局,資本適足率

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