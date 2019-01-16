政策回歸消費者、農民接地氣　農委會主委陳吉仲：會全力以赴達成

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（16日）下午特別舉行媒體餐敘，針對多項議題說明，包括非洲豬瘟疫情，人事問題等。陳吉仲強調，自己會盡全力把任何很多農業部門的政策做好，只有全力以赴達成，並說施政部分，深感沒接地氣，會讓農民感受不到執政效果，因此接下來任何計畫將回歸消費者、農民。

陳吉仲先是介紹新任副主委陳添壽、發言人張致盛，及半年後就要退休的副主委黃金城。陳吉仲說，黃金城退休前任務是希望口蹄疫拔針能順利成功，陳添壽面對漁民的問題要怎樣具體解決，也都會透過跨部會解決。目前2位副主委1個是有防疫專業，1個負責漁業，因此第3位副主委人選，希望是有農糧的專業，未來針對農委會重大措施、跟消費者做推廣，且行政院會有通盤考量，一有結果會公布。

對於非洲豬瘟疫情來勢洶洶，農委會餐敘現場特別準備肉乾、香腸等食物，陳吉仲表示，就是要藉此告訴大家，現在國內沒有疫情，但已導致許多肉攤買氣下降，完全是不對的現象，希望消費者別太恐慌。陳吉仲也推薦其他農產品如紅豆等，盼國人能多享用自己台灣的農產品。

另外，針對北農總經理人選，陳吉仲指出，前北農總經理吳音寧離開後，北農要有專業的總經理，如果北農跟農委會、產地能共同合作，處理上會更有效率，和台北市政府合作機制一直都在，因此希望從專業角度出發，從事務官體系找到曾任農糧署主秘等職務的農業金融局副局長翁震炘，後續會盡快跟北市府按照運作機制，趕快完成人選。

陳吉仲強調，任何很多農業部門要做的，將盡全力以赴達成，過去許多施政狀況，認知到沒有接地氣，讓農民感受不到執政效果打了折，因此未來政策方向將回歸消費者、農民，並接地氣。