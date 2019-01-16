花蓮崇德湧浪打翻膠筏　1漁民落海無生命跡象

▲落海漁民被救上岸，海巡與消防救援人員趕抵現場急救。（圖／第一二海巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮崇德海域16日上午1艘膠筏翻覆，轄區海巡人員獲報趕往救援，經現場附近作業漁船救起1名落海漁民，消防隊救護人員趕到急救，確定已無生命跡象，已報請檢察官相驗。

海巡署第九巡防區指揮部16日上午07時14分，接獲東部分署第一二岸巡隊板下守望哨執勤人員通報花蓮籍「平軍」號膠筏於崇德海域因湧浪過大導致翻覆，造成1位漁民落海，遂立即派遣崇德執檢站、沙東機動巡邏組及第六海巡隊立即趕赴現場投入救援。

▲經救護人員急救後，確定落海漁民已無生命跡象，將報請檢察官辦理相驗。

海巡署第九巡防區指揮部另協請漁業電臺通報鄰近作業漁船協助救援，另於現場附近作業漁船東益發1號漁船也發現膠筏翻覆立即投入救援，並尋獲該落海漁民後將其救上船，隨即送至崇德泊地上岸，通報到達現場新秀消防分隊救護車實施人員搶救，經救護人員急救後，該落海漁民已無生命跡象，後續由第一二岸巡隊司法小隊報請檢察官後辦理相驗事宜。

海巡署第九巡防區指揮部表示，近期花蓮地區因受東北季風影響，天候海象較為不穩定，本月已發生三起漁船翻覆事件，提醒出海作業船隻應多加注意航行安全。

民眾遇危難狀況，均可撥打海巡署118免費服務專線，或海上船隻以無線電聯絡海上巡防艇，海巡署將即刻提供援助。