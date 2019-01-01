　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

撈到水下「竊密裝置」　江蘇11漁民「維護國安」獲獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲表彰現場。（圖／翻攝自中國江蘇網）

▲表彰現場。（圖／翻攝自中國江蘇網）

記者馬叔安／台北報導

江蘇有漁民在去年捕魚時，發現9個「水下可疑裝置」，經檢查後發現，其中有6個是外國製造，並且具有水下調查、識別、竊密等特殊功能，江蘇省國家安全人民防線建設領導小組辦公室日前對11位漁民和7位相關人員進行表彰。相關部門也呼籲民眾舉報危害國家安全的行為和線索。

根據《新華網》報導指出，國家安全機關會同有關部門對打撈上來的物品進行技術分析後發現，其中6個是他國製造，「對中國安全造成威脅」，江蘇省在2016年、2017年相繼召開此類表彰獎勵大會，對打撈上繳水下可疑裝置的漁民進行表彰獎勵，以增強公民維護國家安全的意識，並羅列國家安全機關舉報受理電話和國家安全機關舉報受理平台網址，鼓勵舉報，「對提供重要情況和有效線索的舉報人，國家安全機關將予以表彰獎勵」

▲大陸國家安全機關舉報受理平台網站。（圖／翻攝自大陸國家安全機關舉報受理平台網站）

▲大陸國家安全機關舉報受理平台網站。（圖／翻攝自大陸國家安全機關舉報受理平台網站）

據了解，大陸的國家安全人民防線，是指在對外開放的形勢下，為保衛國家的安全和利益，維護國家的穩定，在各級黨委、政府的領導下，通過宣傳、動員、組織有關社會力量，同專門機關配合，形成防範和打擊間諜情報機關和其他敵對勢力的滲透、顛覆、分裂和破壞（特別是情報竊密、勾聯策反、心戰謀略等）活動的綜合防衛體系。

進入大陸國家安全機關舉報受理平台的網站首頁，可以看到「我要舉報」、「法律法規」、「舉報指南」、「舉報查詢」和「聯繫我們」等選項。網站並指出，「如舉報內容經查屬實並發揮了重要作用，本平台將按國家安全機關舉報相關規定，視情給予相應的獎勵」。

ET快訊
快訊／馮紹峰元旦報喜！「趙麗穎懷孕」：一家三口
孕婦下體出血　送救護車遭轎車擋住！熱心騎士大喊也不讓
紐約時報廣場水晶球降落！煙火點亮夜空迎2019
「重機天堂」元旦奪命！車體「頭身分離」騎士撞電桿慘死
婚禮邀樂團主唱竟「搶走新郎」！人妻產後目睹夫吻小三

關鍵字：江蘇,漁民,可疑裝置

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2018年中國電影票房破紀錄！達600億人民幣　《紅海行動》貢獻最多

撈到水下「竊密裝置」　江蘇11漁民「維護國安」獲獎

陸「最嚴」電商法元旦實施　代購和假貨業者被「推向懸崖」

陸火車訂票網洩470萬條個資「賤賣600元」　警秒逮嫌犯追查平台

談《告台灣同胞書》40年　龐建國：從看笑話到嚴肅面對

張志軍喊維護「九二共識」　稱兩岸同胞情感不能辜負

劉結一再提「31條措施」　籲台把握時代機遇　共謀「民族復興」

華聞快遞／頂零下13℃低溫　10萬人於天安門廣場看升旗

習近平2019年新年賀詞：開放的門會越開越大！

《告台灣同胞書》40年　人民日報：堅決反對台獨分裂行徑

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

李光洙認愛李善彬！　 官方證實：已經5個月了

徐佳瑩合體于文文唱《體面》　 兩人完美和音起雞皮疙瘩啦！

柴犬把自己包裹成「熱狗卷」 爽躺床上網笑：看到一個人形

聲林之王生存週記之哈林導師履歷CHECK

2018年中國電影票房破紀錄！達600億人民幣　《紅海行動》貢獻最多

撈到水下「竊密裝置」　江蘇11漁民「維護國安」獲獎

陸「最嚴」電商法元旦實施　代購和假貨業者被「推向懸崖」

陸火車訂票網洩470萬條個資「賤賣600元」　警秒逮嫌犯追查平台

談《告台灣同胞書》40年　龐建國：從看笑話到嚴肅面對

張志軍喊維護「九二共識」　稱兩岸同胞情感不能辜負

劉結一再提「31條措施」　籲台把握時代機遇　共謀「民族復興」

華聞快遞／頂零下13℃低溫　10萬人於天安門廣場看升旗

習近平2019年新年賀詞：開放的門會越開越大！

《告台灣同胞書》40年　人民日報：堅決反對台獨分裂行徑

吳尊超奢華郵輪度假照曝光！　「20天6位數起跳」網嚇：不愧是汶萊富豪

AV女優彩美旬果宣布引退！　弄壞身體淚勸女孩「別太拼」

流感將進流行期「疫苗剩14萬劑」　打完最快1月底才有貨！

街訪台灣印象！　韓國高中生狂瞎猜：比較像「鄉下」的感覺

正妹跨年搖滾區狂歡忘我　噁男鎖定近身噴精「空襲」

金宇彬抗癌結束放閃！身旁申敏兒緊勾他　跨年澳洲享兩人世界

快訊／疑爭風吃醋！陽明山爆衝突　４男持刀互砍全身血送醫

2019赴日旅遊注意！日本1/7起開收280元「出國稅」 三種人免付

姐姐笑稱小時候比較可愛　戴資穎呆萌：我現在走鐘了嗎？

迎10兆資金鮭魚返鄉　政府3管道來幫忙

小S「麥克風忘了關」　懷孕對話全外流

大陸熱門新聞

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

大陸跨年晚會蔡依林、鄧紫棋獻唱

影／台灣民心思變　習近平藉《告..

習近平發表2019年新年賀詞

「帶薪假1年」藏陷阱！網：你敢..

金燦榮：貿易戰擊敗中國的機率為..

《告台灣同胞書》40周年　朱立..

中美建交40周年　習川互致賀信

從毛澤東到習近平　歷屆《告台灣..

音樂製作人廈門蓋基地　看好5G..

客語歌王勤跑廈門　辦比賽促兩岸..

三星天津手機廠關門　2000員..

快訊／《告台灣同胞書》40周年..

富士康餐廳女老闆2度輕生

更多熱門

相關新聞

86歲母親因囉嗦　被兒子安排住豬圈

江蘇揚州市一名86歲的莫姓老人被兒子安排住在豬圈，平時睡覺的地方只有三平公尺，門也沒有，晚上就靠兩個板擋風。兒子一直到老人的娘家人找上門後，才把母親接回屋內，他解釋道，母親有點囉嗦打擾到他睡覺，安排在豬圈沒什麼不好，而且乾淨，「另外個房間沒整理出來，所以才將就了3天。」

活蟹寄台灣　防檢局：不會傳非洲豬瘟

蘇州拙政園來場世界遺產之旅

影／很刺激　他拎走銀色行李箱體驗做壞事的感覺

達不了業績　罰員工自呼100耳光

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

棄車輕生！長庚接駁車司機跳匝道亡

網聽膩她唱舊歌！謝金燕：不要再唱跨年

謝金燕熱舞嗨翻！她殺豬式狂叫讓網崩潰

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！

萬人淋雨呆看打電競！台北跨年開場冷到爆

電影院聽小孩哭鬧　他一句秒殺

跨年沉默倒數！護理師趴窗看煙火30秒

8客前中邪式墜亡　長庚司機自殺原因曝

女工人含淚從35樓工地躍下　老公目睹過程淚崩

HEBE跨年網推：收音再差擋不住CD音質

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！

Kai開車夜會Jennie！　YG說話了

謝和弦心疼粉絲淋雨⋯水瓶往頭上澆

尾牙抽中有薪假1年！網揭真相：快離職

更多

最夯影音

更多

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面