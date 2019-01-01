撈到水下「竊密裝置」　江蘇11漁民「維護國安」獲獎

▲表彰現場。（圖／翻攝自中國江蘇網）

記者馬叔安／台北報導

江蘇有漁民在去年捕魚時，發現9個「水下可疑裝置」，經檢查後發現，其中有6個是外國製造，並且具有水下調查、識別、竊密等特殊功能，江蘇省國家安全人民防線建設領導小組辦公室日前對11位漁民和7位相關人員進行表彰。相關部門也呼籲民眾舉報危害國家安全的行為和線索。

根據《新華網》報導指出，國家安全機關會同有關部門對打撈上來的物品進行技術分析後發現，其中6個是他國製造，「對中國安全造成威脅」，江蘇省在2016年、2017年相繼召開此類表彰獎勵大會，對打撈上繳水下可疑裝置的漁民進行表彰獎勵，以增強公民維護國家安全的意識，並羅列國家安全機關舉報受理電話和國家安全機關舉報受理平台網址，鼓勵舉報，「對提供重要情況和有效線索的舉報人，國家安全機關將予以表彰獎勵」。

▲大陸國家安全機關舉報受理平台網站。（圖／翻攝自大陸國家安全機關舉報受理平台網站）

據了解，大陸的國家安全人民防線，是指在對外開放的形勢下，為保衛國家的安全和利益，維護國家的穩定，在各級黨委、政府的領導下，通過宣傳、動員、組織有關社會力量，同專門機關配合，形成防範和打擊間諜情報機關和其他敵對勢力的滲透、顛覆、分裂和破壞（特別是情報竊密、勾聯策反、心戰謀略等）活動的綜合防衛體系。

進入大陸國家安全機關舉報受理平台的網站首頁，可以看到「我要舉報」、「法律法規」、「舉報指南」、「舉報查詢」和「聯繫我們」等選項。網站並指出，「如舉報內容經查屬實並發揮了重要作用，本平台將按國家安全機關舉報相關規定，視情給予相應的獎勵」。