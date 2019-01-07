鰻苗價格飆上天「1克魚苗＝1克黃金」　北海岸漁民頂浪賺年終

▲ 鰻苗價飆「1克＝1克黃金」，北海岸漁民忍刺骨風浪自己年終自己賺。（圖／攝影師黃文權授權使用）

記者郭世賢／新北報導

這幾年，因氣候變遷，海洋資源日漸衰竭的關係，俗稱「鰻金」的鰻苗，數量越來越少，價格居高不下；但從2018年底到現在，拜幾波寒流之賜，北海岸捕撈鰻魚苗漸入佳境，吸引著無數的漁民到河口沙灘捕撈。漁民說，在農曆春節過年前夕，自己的年終自己賺，替自己賺取優渥的年終獎金。

每年11月1日起至翌年2月底是捕撈鰻苗的季節，夜黑風高的夜晚，北海岸金山水尾、萬里頂社海邊，一盞盞的頭燈照亮整個沙灘，隨著浪潮的來來去去，漁民的撈網，也不斷地在海水上下擺動，此時也宣告著捕撈鰻苗的季節，正式拉開序幕。

▲ 晶瑩剔透的鰻苗，在燈光照射下，只看到黑點的眼睛。（圖／記者郭世賢攝）

傍晚之後，天色越來越黑，捕撈鰻苗各地人馬紛紛走到沙灘，在北海岸員潭溪出海口漏夜捕撈，從太平洋馬里亞納海溝溯流黑潮而來的鰻苗，整個岸邊沙灘擠滿了捕撈鰻苗的漁民，宛如成了熱鬧夜市。漁民笑稱，自己的年終自己賺！。

每年秋冬鰻魚洄游到太平洋產卵，鰻苗乘著北赤道洋流與黑潮，冬季達台灣花蓮溪、蘭陽溪、淡水河、後龍溪、中港溪、大甲溪等各地河川溯游而上。去年鰻苗1公克約6尾就要價1250元，和等重的黃金價格差不多，但即使一尾的鰻苗，曾高達近200元的收購價，但漁民捕撈到的鰻苗數，始終令人失望。

▲ 從2108年底開始，捕撈的鰻苗數量，比往年增加而且穩定。（圖／攝影師黃文權授權使用）

不過，從2108年底開始，捕撈的鰻苗數量，比往年增加而且穩定，所以一尾鰻苗的收購價格大概從75元到85元上下，所以很多漁民一排排，並肩就好定位，在岸邊賣力地捕撈，然後到岸上仔細地將鰻苗挑出來，放入水桶裡。瞧！晶瑩剔透的鰻苗，在燈光照射下，只看到黑點的眼睛，在水裡飄呀飄，猶如漁民年終的一桶金。

對映著漁民的眼神閃爍，看的出無盡的喜悅，因為只要苗群一入網就等同於「鰻金」進來、網撈出去、發大財，目前每天可以撈到百條鰻苗，今年的年終獎金總算可以滿滿幾桶金。

▲ 行政院農委會規定，每年11月1日起至翌年2月底才能捕撈鰻苗。（圖／攝影師黃文權授權使用）

為了保護海洋資源，行政院農委會規定每年11月1日起至翌年2月底才能捕撈鰻苗。新北市農業局簡任技正洪勝雄表示，捕撈鰻苗是台灣傳統漁業，新北市北海岸，因拜東北季風所賜，捕撈鰻苗是漁民年終最重要的經濟來源，夜幕低垂時，滿滿的漁燈點綴各出海口，歡迎民眾趁過年前到北海岸欣賞，促進北海岸的農漁業的觀光。

同時，為了維護海洋生態，在這個期間以外，千萬別到海邊從事捕撈工作，以免受罰，並且呼籲民眾，冬季風浪較大，從事捕撈鰻苗工作的民眾，要注意自己的人身安全，不要因為辛苦的賺錢，而忽略了周遭的危險。