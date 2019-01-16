過年被問「年終幾個月？」　故宮小編神回長輩攻略圖集被讚爆

▲故宮小編貼「過年長輩應對攻略」，讓網友大讚。（圖／翻攝故宮精品臉書）

記者崔至雲／台北報導

農曆過年免不了要面對長輩的「親切」關心，故宮精品在粉絲團PO出「過年長輩問題應對攻略」，整理出長輩問的「找到工作沒？年終幾個月？幾歲了怎麼還不結婚？老闆給你加薪了嗎？和看到我怎麼沒叫！」等題目，傳授大家應答技巧，幽默的答案，讓網友都忍不住誇「太有才」和「太好笑」了。

對於過年長輩過於關心的問候，故宮小編分成7種不同的程度，像是「叔公」問到「加薪了沒？」，可以拿出故宮「朕加恩賞銀紙膠帶」並說「老闆只給這個膠帶，叫我寬心，也可以拿來貼紅包袋」似乎暗示叔公不用問了，多包點紅包就好。

要是「舅公」問的「看到我怎麼沒拜年」，這時可拿出「封條封箱膠帶」並回答「老祖宗說，過時不言寢不語啊！」直接封住舅公的嘴。

▲被鄰居阿姨關心時，可拿出「帝后印章」回答「恭喜你得寵，但臣妾就是最不到啊」。（圖／翻攝故宮精品臉書）

而若有「鄰居阿姨」問到「我小孩春節要帶我出國，你要帶爸媽去哪裡玩」，這時可以拿出「帝后印章」回答「朕知道了！恭喜你得寵，但臣妾就是最不到啊」。

又或是「大姑丈」問到「找到工作了沒」，可以拿出「靜觀」並說「寧缺勿濫啊！好工作就是要耐心等」。

另外，還有當有親戚問到「都幾歲了，還不結婚？」這時應拿出「夔龍相框」放上爸媽的照片並說，「我只想好好孝順爸媽，我都不急了你們再急什麼」。

▲被問到「都幾歲了，還不結婚?」這時應說「我都不急了你們再急什麼」。（圖／翻攝故宮精品臉書）

有趣、貼切的PO文不到5小時按讚數直線上升，有網友在底下留言「小編實在太有才」、「是國寶為什麼如此有戲」、「裡面最討厭的人物就是鄰居阿姨」、「逢年必經之路」，也有網友敲碗說「小編完全說中，再多幾張吧」等等。