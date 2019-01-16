圓偏鄉弱勢孩童過年夢！民團發年菜、紅包「經費還缺七成」

▲兒福聯盟偏鄉弱勢孩子過年狀況調查記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

兒福聯盟今（16）日公布調查顯示，有三成二的偏鄉弱勢孩子過年無法全家團圓，超過四分之一無法好好吃對年夜飯，更讓人心疼的是，偏鄉孩子們的新年願望體貼早熟，包含希望賺錢幫忙家裡、家人不要生病等。兒盟與中信基金會攜手募集年菜和紅包希望讓偏鄉孩子和家人過個好年，但距離春節只剩下兩週時間，相關的經費募集僅達到三成，疾呼外界送愛到偏鄉，認購年菜紅包。

放寒假、準備過農曆春節，不少人期待和家人團圓歡度，然而對於偏鄉弱勢的孩童來說，對於春節、寒假的想像不是喜悅，而是對生活的煩惱。

兒盟公佈「2019年偏鄉弱勢孩童過年狀況調查」，調查這些孩子去年的過年狀況，發現過年沒有全家人團圓達到三成二，也有超過四分之一的孩子沒辦法好好吃年夜飯，不到一半的孩子可全家一起出遊。在寒冷的節日裡，有近四成的孩子曾有棉被不夠暖的經驗，也有三成六的孩子曾有衣服不夠暖的情形，突顯偏鄉弱勢孩子們「身心胃」均缺乏溫暖。

▲吳姍儒Sandy出席偏鄉弱勢孩童公益記者會，與偏鄉孩童一同搓湯圓。（圖／記者黃克翔攝）

至於紅包用途方面，78.1%的孩子會把紅包錢存起來，有近三成的孩子會拿去繳學費，另有近兩成拿來貼補家用；再談到偏鄉孩子的新年願望則飄出辛酸味，高達五成六的孩子希望全家在一起，兩成一孩子希望可幫忙家中賺錢，五成二希望家人不要再生病。

兒盟白麗芳執行長表示，偏鄉孩子們在資源缺乏的情況下卻體貼懂事，會煩惱家計，也擔心家人健康，著實讓人心疼，兒盟和中國信託慈善基金會連續九年在春節時期發放年菜和紅包給偏鄉弱勢家庭和孩子，有需求的偏鄉弱勢家庭越來越多，從第一年500份年菜，到今年目標為 2500份年菜與3000份紅包，但現距過年僅剩約兩周，募集進度僅約3成。

白麗芳分析，今年願意捐款送愛的民眾和往年相比沒有減少，但可能遭逢經濟不景氣，每人能捐出的金額縮水了，但他們仍希望讓偏鄉孩子溫暖過一個好年，希望更多的民眾可以響應。

▲兒盟執行長白麗芳。（圖／記者洪巧藍攝）

關注弱勢孩童需求的藝人吳姍儒（Sandy）今天也來到記者會現場，她說自己小時候最期待過年，和親戚聚在一起吃飯，後來出國讀書，過年的時候很孤單，當時有一位好友小孩到家裡過年，發現自己的紅包全都到她手上，讓她傷心落淚，覺得爸媽不要她了，後來家人才解釋，是因為對方家裡出現狀況，她這才釋懷。

吳姍儒對弱勢學童不能全家團圓吃年夜飯的心情感同身受，希望大家伸出援手，貢獻一份心力，一起讓偏鄉弱勢孩子可以暖胃暖心過好年。