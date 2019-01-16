起底17歲小媽媽！愛揪團夜唱KTV...臉書發文：誰不曾有過年少輕狂

地方中心／台南報導

台南發生一歲女童遭小媽媽虐死事件，再次引爆全民怒火，許多民眾聽聞此事紛紛聚集台南市第五分局門口，想要找4名嫌犯算帳。從小媽媽的臉書中可以看見，生活中充滿KTV，除了喜歡唱歌、出去玩，也很喜歡錄製時下最流行抖音，不料居然跟堂姐夫婦、同居人聯手虐死女童，行徑令人傻眼。

▲小媽媽愛帶小孩夜唱，左邊還有嬰兒車。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）



小媽媽（17歲）在2017年6月生下女童，之後於2018年9月與女童父親離婚後，便帶著孩子與堂姐、堂姐夫以及同居人一起住。生父友人表示，女童母親與同居人就常抱怨小孩非常難帶，甚至出手施暴，但女童生父苦無監護權，無法出手干涉，晚間接到醫院通知後，才得知女兒已被虐待致死，當場悲痛萬分。

小媽媽臉書從2017年2月開始使用，自介上頭寫著「灑脫一個人生活」，另外從公開的貼文和照片也常看見她經常去夜唱，地點不限於台南，有時候還會跑到台中、台北「不唱對不起自己」、「有人願意陪我來台北嗎？真的有意願再密我」。

▲小媽媽也喜歡到處玩，個性看似陽光，沒想到居然虐死自己的親生女兒。



此外，小媽媽也在臉書上談感情觀「等待是否有機會」、「努力讓自己變得更好，以前沒有你，我能活著，現在沒有你，我也能走下去」、「痛了就堅強了，脆弱才依賴……原諒是因為還捨不得，包容是因為愛所以珍惜，有一天不再讓步了，就是逼我死心的時候了」；還有「自以為純情，真純還是真蠢呵呵，我走我選擇的路，管他誰人在乎」、「誰不曾有過年少輕狂」等人生觀。

許多網友紛紛氣憤地在小媽媽臉書留言「不會戴套哦，生了又不養，還要虐死小孩，妳什麼狗屁東西啊，死了一定下地獄」、「我現在拳頭很硬，妳配當什麼媽媽」、「不配做人，打入畜牲道，虐童唯一死刑」、「既然沒準備好當媽媽，為什麼要生下她？生了又為什麼不好好照顧，一條寶貴的生命還是妳自己懷胎十月生的，妳怎麼忍心這樣對她」。

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