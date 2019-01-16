17歲媽「小孩中邪不好帶」！百人圍警局　館長：絕對可教化去你O的司改

▲凌晨上百民眾聚集在警局外，警方拿大聲公勸導離開。（圖／記者林悅翻攝）

地方中心／台南報導

台南市1歲女嬰遭虐死，引發上百名憤怒民眾包圍警局。「館長」陳之漢痛批，「我預言絕對可教化！去你O的司法改革，改你娘OO！」女嬰祖母則悲痛控訴，看到孫女遺體時無力，「全身上下沒有一個地方是好的」、「連指甲全部都一樣」。警方經過漏夜偵訊，今天（16日）上午將女嬰17歲薛姓生母、李姓男友人、堂姐和堂姐夫依殺人罪嫌送辦。

女童生母向警方供稱，因小孩中邪不好帶、不停哭鬧才用「不求人」管教，卻不知小孩突然昏厥，與李男將小孩緊急送醫後，也不知道孩子會突然死亡。據了解，女童自從父母離異後，便跟著母親一起生活，日前母親男友也搬來同住。生父友人表示，女童母親與同居人就常抱怨小孩非常難帶，甚至出手施暴，但女童生父苦無監護權，無法出手干涉，晚間接到醫院通知後，才得知女兒已被虐待致死，當場悲痛萬分。

▲▼18歲媽媽涉嫌打死女嬰，引爆民眾怒火。（圖／翻攝黑色豪門企業臉書、當事人臉書）

館長今晨在臉書發文說，「剛又發生一起虐童致死案，根據我看到的說法是，母親與男友對一歲的嬰兒，施暴渾身有被尖銳物品刺傷，渾身打到黑青，臉上還有被菸燙。司法？？？？我預言可教化、絕對可教化！去你O的司法改革，改你娘OO。一歲..............一歲啊...上天阿我O你O的。」

案發後，上百民眾聚集在第五警分局前，還打破李男的計程車車窗。只見員警要求關掉民眾關掉手機直播，「請你關掉，你再繼續照，我給你告妨害公務！你要不要關掉？要不要關掉？我在執行公務，聽到沒有！」在場其他人直呼「好兇喔」，後來人潮散去。

▼憤怒民眾凌晨聚集警局外，目前已散去。（圖／記者林悅翻攝）

▼憤怒民眾凌晨聚集警局外，目前已散去。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書社團）

「妳想紅我會讓全台南轟幹妳」，女童祖母在臉書痛斥女兒，「我把孫子交給妳，妳他O怎麼顧的，一條命就這樣不見，妳最好給我們一個交代，我會讓全台南知道妳一個親母跟表姐男朋友有多惡劣。」她也在親人臉書留言，淚訴小孫女的慘況，「全身上下沒有一個地方是好的」、「連指甲全部都一樣」、「剛看到時我們沒力」。

而女童親友也分享女童生母的對話截圖，只見她說「有媽媽為什麼不能給媽媽顧，要給保母？現在保母也很多虐待的，做媽媽的怎樣不擔心」，還附上一個哭臉圖。如今生母卻涉嫌虐死女兒，讓親友痛批「妳自己就是把小孩虐待死的人，憑什麼當初要搶小孩？要人家把小孩給妳的時候說的那麼好聽？妳根本不配說這種話，越看越憤怒。」