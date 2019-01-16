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否決協議機率高！英政府籲民眾快換歐洲駕照　擬延後脫歐時限

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▲▼英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透）

▲英國首相梅伊將在脫歐協議表決後發表談話。（圖／路透

國際中心／綜合報導

英國國會將在當地時間晚上8點（台灣時間16日凌晨4時）進行脫歐協議表決，結果可能在15分鐘後就會公布。過去支持梅伊（Theresa May）政府脫歐的北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP）在會前已經表態將投反對票，預料國會最終結果可能否決協議。英國政府也先打預防針，若最後結論為無協議脫歐，呼籲民眾在3月29日前將英國駕照換成歐洲駕照，否則將重新考試。

綜合外媒報導，國會下院議長貝爾考（John Bercow）已預告在表決脫歐協議前，會先處理4項修正案，然後才正式進行投票。由於愛爾蘭邊境保障措施的爭議未解，北愛民主聯盟黨（DUP）領袖佛斯特（Arlene Foster）在推特上表示，今晚是歷史性的一夜，卻是為了錯誤的原因，將反對有害的邊境保障措施，並投票反對脫歐協議。

梅伊雖然為了爭取時間延後脫歐協議表決數月，同時尋求歐盟的協助，不過最後並會取得可扭轉局勢的重大改變。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）和歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）在14日表決前夕發布連明信表示，不會利用愛爾蘭邊境保障措施來箝制英國，試圖化解議會反對派的疑慮，不過並沒有說服議員。

歐洲執委會主委容克（左）與歐洲理事會主席圖斯克（右）在緊急高峰會結束後面對媒體。會議決定撥出鉅額款項給相關單位援助難民。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲理事會主席圖斯克和歐盟執委會主席榮科對愛爾蘭邊境保障措施的保證仍無法說服英國國會。（圖／達志影像／美聯社）

為了緩解英國如果無協議脫歐造成的衝擊，英國運輸部提醒民眾可能須在所居住的歐盟國家重新考取駕照才能繼續開車，隨著脫歐時程逼近，申請換照也可能會延誤。

外媒指出，預料脫歐協議可能遭到否決，在替代方案未取得共識前，梅伊政府可能提出延後3月29日脫歐期限的要求以爭取更多談判空間。不過由於歐洲議會將在5月改選，新會期7月登場時可能已無英國的席次，英國仍必須在7月前做出最終決定。

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關鍵字：脫歐,英國,北愛爾蘭

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