否決協議機率高！英政府籲民眾快換歐洲駕照　擬延後脫歐時限

▲英國首相梅伊將在脫歐協議表決後發表談話。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

英國國會將在當地時間晚上8點(台灣時間16日凌晨4時)進行脫歐協議表決,結果可能在15分鐘後就會公布。過去支持梅伊(Theresa May)政府脫歐的北愛爾蘭民主聯盟黨(DUP)在會前已經表態將投反對票,預料國會最終結果可能否決協議。英國政府也先打預防針,若最後結論為無協議脫歐,呼籲民眾在3月29日前將英國駕照換成歐洲駕照,否則將重新考試。

綜合外媒報導,國會下院議長貝爾考(John Bercow)已預告在表決脫歐協議前,會先處理4項修正案,然後才正式進行投票。由於愛爾蘭邊境保障措施的爭議未解,北愛民主聯盟黨(DUP)領袖佛斯特(Arlene Foster)在推特上表示,今晚是歷史性的一夜,卻是為了錯誤的原因,將反對有害的邊境保障措施,並投票反對脫歐協議。

Tonight will be historic but for the wrong reasons. We will oppose the toxic backstop & vote against the WA. It’s time for a sensible deal which governs our exit from the EU & supports all parts of the UK.