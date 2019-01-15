田野調查遭扭曲「海洋戒嚴」　海委會：遺憾

▲海釣問卷結束調查後，海洋保育署與個海釣團體及專家學者共同探討如何改善海釣環境。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

近期有讀者投書媒體指出「新成立的海保署與海巡署」聯手盤查港區釣客漁獲，引起整個海釣圈不小的騷動，對此，海洋委員會特別澄清，該舉動僅為了解海釣成果，並以問卷方式了解海釣熱點及人數，並非該投書所描述的「海洋戒嚴」。

海洋委員會表示，國內海釣人口相當多，也是了解海洋生物多樣性的主要窗口，為了以管理取代管制，並建立系統性的資料，從2018年10月起便舉辦線上問卷調查，執行期間總共回收4520份問卷，也協請海巡署合作進行田野調查，建立系統性釣魚點及海釣人數的資料庫。

海委會進一步指出，讀者投書所聲稱的「海釣漁獲調查」，其目的僅在收集海釣規模調查會議的資料，並不是刻意要營造「戒嚴」的氛圍，日後在進行海洋資源調查以及永續漁業中，才有更多有利的數據，讓海洋漁業相關部門能研擬出有效的漁業政策。

從海委會統計的資料可看出，新北市、基隆市、台南市及高雄市，超過八成受訪者認為釣魚需要管理，也有相當比例認同釣魚證，環境不佳、漁業資源過度捕撈以及環境清潔等問題亟需改善，這波調查計畫也獲得許多釣友支持，海保會表示，海巡署近來主要工作在於防範非洲豬瘟藉由海路侵台，並沒有「盤查」動作，軟性調查被扭曲為「海洋戒嚴」，對此海委會表示相當遺憾。