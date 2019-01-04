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前美駐烏克蘭大使：華盛頓可能在2個月內提供基輔武器　還將發起對俄新制裁

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▲烏克蘭3艘軍艦在25日越過俄羅斯邊界遭俘虜。（圖／路透）

▲2018年11月的克赤海峽衝突，3艘烏克蘭軍艦遭到俄羅斯扣留。（圖／路透社）

軍武中心／綜合報導

前美國駐烏克蘭大使赫爾布斯特（John Herbst）接受烏克蘭媒體採訪表示，華盛頓可能在2到3個月內向基輔提供武器，還將發起對俄羅斯的新制裁。他還強調，美國會向烏克蘭提供反艦導彈、巡邏艦以及其他軍事裝備。

赫爾布斯特預估，美國將在未來8至10週內對俄羅斯做出更強烈的回應，除了施予制裁還會提供烏克蘭軍事支持。他還透露，基於克赤海峽發生的事件（去年11月俄羅斯在該處扣留3艘烏克蘭軍艦），美國政府有足夠的理由提供更多的武器，「我們認為應該考慮反艦導彈、巡邏艇和其他軍事裝備。」

▼克赤海峽衝突示意圖。（圖／記者楊絡懸製）

▲俄羅斯與烏克蘭海軍「克赤海峽」（Kerch Strait）衝突示意圖。（圖／記者楊絡懸製）

赫爾布斯特指出，由於30年前開發的技術，美國擁有足夠的魚叉導彈，這些導彈是能夠立刻提供的武器，甚至還可提供更加現代化的導彈。他進一步表示，烏克蘭在加強東部防務方面做了很多工作，現在應該更多關注南部地區，尤其是亞速海周圍地區；為了增加對俄羅斯的壓力，美國應該對其主要銀行實施新的製裁，或者禁止該國船隻進入美國的港口。

根據此前報導，俄羅斯也計畫在克里米亞部署新型S-400地對空飛彈系統，此舉將讓俄軍全面控制整個黑海和烏克蘭大部分領土上空。俄國此前已在克里米亞部署3個S-400防空營，基本能夠控制黑海大片空域。根據俄國南部軍區新聞處處長阿斯塔菲耶夫（Vadim Astafyev）說法，第4個S-400防空營將於年底前完成部署。

▼俄羅斯S-400「凱旋」地對空飛彈系統。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯S-400「凱旋」防空導彈系統。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：俄羅斯,烏克蘭,戒嚴,克赤海峽,克里米亞,黑海,S-400,地對空飛彈系統,國際軍武,軍武

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