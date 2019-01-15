高雄11惡煞當街囂張砸車砍酒客　3嫌到案「被叫去堵人」

▲惡煞包圍追砍酒客。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄前鎮區草衙二路一間卡拉OK店15日凌晨2時許發生砍人案！3名酒客準備搭計程車離去時，突然遭店外11名惡煞包圍並持刀亂砍，導致2人重傷，鮮血狂噴，另名酒客則是趁亂將被砸計程車開走逃逸。警方獲報到場時惡煞都已經逃離現場，目前已循線找到3嫌到案，他們都稱是被叫到現場堵人。

警方表示，案發當下，3名酒客遭5輛汽車埋伏包圍，接著就持棍棒圍毆，並砸毀計程車，現場一片混亂，被害人梁姓男子（52歲）打傷送小港醫院，另名被害人黃姓男子（51歲）送高雄榮總，兩人無生命危險，而目前5車之中約11人，已有3人到案，但都表示是被叫到KTV堵人，不清楚原因。

至於整起事件中另一名無辜的受害者則是計程車司機，他回憶當時剛好接到被害人叫車，剛載到客人時，就遭到另外9輛汽車埋伏，接著11名惡煞衝上前一陣亂砍，他的車子也被砸到前擋風玻璃全毀，甚至一度被人用刀架住脖子，幸好最後幸運保住一命。

警方也將進一步釐清，並追查相關涉案人到案說明偵辦。而針對這起惡煞當街砍人案件，高雄市長韓國瑜則是表示，安居一定放在第一要務，高雄市的治安絕對不會放鬆，已經要求警察局加強偵辦，一定會採取嚴厲打擊與偵察手段。

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