5歲女兒哭吵買洋娃娃「變追車跑」　莽父道歉：只是嚇嚇小孩

地方中心／苗栗報導

新北市蘆洲「肉圓惡爸」虐童事件，引發外界關注！而苗栗縣有一名蘇姓男子去年底帶著全家到商場購買年貨，5歲的小女兒因想要買洋娃娃，但他和老婆不願意，未料孩子一路從賣場哭鬧回停車場，於是嚇嚇她把車門鎖上緩緩往前開，獨留孩子在外跟著車小跑步。整個畫面被民眾拍下PO上「黑色豪門企業」，引發網友一陣撻伐。

影片曝光後，警方循線找到蘇姓車主，他說明婚後育有3名女兒，這是發生在去年12月31日下午13時許的事情，當天全家到賣場買年貨、結帳時老二吵著要買洋娃娃、玩具之類，和老婆都不同意，就不讓她買，結果小朋友就在櫃檯哭鬧，後來小朋友踢櫃台，就覺得不妥，結帳後拉她離開，從下電梯到一樓到停車場都是哭鬧，完全沒有動手打，後來跟老婆就跟孩子說不買了，要直接回家了、直接上車。

▲父親一氣之下把5歲女童鎖車外，小女童只好小跑步跟著爸爸。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）

蘇先生提到，當時要上車，但小朋友仍在哭，就嚇嚇小孩子「你再哭就沒有讓你上車」，當時車速很慢，開一兩小步，後來有讓她上車，但她還是哭鬧，沒有在車內打小孩，當時跟老婆氣在當下，因為孩子不是只有這一次，在家也會、逛小商場也會，就是很抱歉，做出不良示範，造成社會觀感不好。

蘇父也向大眾表示非常抱歉，「當天不應該讓孩子在外面，不應該這樣嚇小孩」，沒有打小孩，只是孩子進到車上時還是持續吵鬧大哭。而此案曝光後，不少網友都留言表示，「 很危險，如果撞到了怎麼辦」、「教育小孩要有耐心，心浮氣躁做不了好的示範」、「再沒耐性也不是這樣吧…太扯」、「一不小心就是一輩子了！」

對此，頭份警分局家防官也到該篇PO文留言，「各位網友，我是頭份分局家防官，已經有通知案童跟父母到場了，初步了解為12月31日小朋友為購買玩具持續哭鬧不休，因媽媽需同時在車上照顧另兩名小小孩而分身乏術，爸爸不耐小孩持續哭鬧不休，所以有不讓孩子上車的情事，因有不當管教的疑慮，初步訪視案童家庭功能健全，小孩受照顧狀況良好，也很活潑外向，已依規定同步通報社政單位進行後續追蹤訪視，父親表示因為一時情緒激動不良示範，感到很自責，也會修正自己的管教方式，並配合後續公部門訪視，謝謝大家關心～」。

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