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社會 社會焦點 保障人權

苗栗5歲女童買玩具不成哭鬧　父抓狂鎖門開車讓她追著跑

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記者黃孟珍／苗栗報導

新北市男子因為肉圓沒加辣，暴打兒子事件，全台灣興起反虐童熱。苗栗縣竹南鎮一名蘇姓男子，12月31日帶著全家大小前往頭份尚順廣場內購買年貨，5歲的小女兒因想要買娃娃，但父母不願意，女童因此大聲哭鬧不休，一路從賣場哭回停車場，甚至生氣到把車門鎖上，獨留女童自己在外跟著車小跑步，整個畫面被名眾拍下ＰＯ上網，引來網友一陣撻伐。

▲▼變色+馬賽克版本。小孩哭鬧不止，狠父一氣之下把5歲女童鎖車外，小女童只好小跑步跟著爸爸。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）

▲小孩哭鬧不止，狠父一氣之下把5歲女童鎖車外，小女童只好小跑步跟著爸爸。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）

一名網友在網路社團《黑色豪門企業》上ＰＯ出一段影片，影片裡是一名小女孩，沿路拉著一部白色休旅車的車門，大聲哭喊著並小跑步在車門邊，白色休旅車往前開了數公尺後才停止；網友紛紛留言謾罵「父母有病嗎」、「有這樣處罰小孩的喔」、「真是誇張又危險」。

▲網友紛紛留言，怎會有這樣的父母。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲網友紛紛留言，怎會有這樣的父母。（圖／記者黃孟珍翻攝）

這件事鬧得很大，頭份警分局家防官也到網路直接留言了：「各位網友，我是頭份分局家防官，已經有通知案童跟父母到場了，初步了解為12月31日小朋友為購買玩具持續哭鬧不休，因媽媽需同時在車上照顧另兩名小小孩而分身乏術，爸爸不耐小孩持續哭鬧不休，所以有不讓孩子上車的情事，因有不當管教的疑慮，初步訪視案童家庭功能健全，小孩受照顧狀況良好，也很活潑外向，已依規定同步通報社政單位進行後續追蹤訪視，父親表示因為一時情緒激動不良示範，感到很自責，也會修正自己的管教方式，並配合後續公部門訪視，謝謝大家關心～。

因為有你們這個社會變得很熱血很溫暖～希望各位網友以後若有目睹婦幼案件能立即撥打110/113，警方才能立即介入了解並妥適提供被害人相關保護服務喔～謝謝大家～」

蘇父到案後表示，當天一家人高高興興的要出外採買，怎知小女兒會因玩具而大吵大鬧，當下也只是想要嚇嚇她，也馬上讓他上車了，完全沒有要開走的意思。

警方也循線找到車主及女童，女童也並無家暴的紀錄，雖為一時的情緒失控，但還是已依兒少保護事件送交苗栗縣政府社會處介入了解。蘇父事後也再三強調，平時就育有3個女兒，從沒有家暴的紀錄過，因這次的事件而造成社會觀感不佳，實在是非常抱歉。

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苗栗5歲女童哭鬧吵買洋娃娃　父抓狂鎖門外開車讓她追

關鍵字：頭份尚順,5歲女童,鎖車外

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