老師稱偷口紅！8歲女童血染整條褲子　校方：男同學弄的

大陸中心／綜合報導

甘肅寧縣一名8歲女童13日走在路上，接著因為流血過多走不動而坐下來，路過的老婦見狀趕緊送她回家，再由家屬送往醫院。整起事件的起因尚未完全明瞭，家長懷疑是老師因為口紅被偷而報復，但警方調查卻指向同班的2名男學生。老師的口紅也在調查中被警方在自己的抽屜裡找到。

▲女童正在醫院中治療。（圖／翻攝自梨視頻）

▲女童下體血流不止 。（圖／翻攝自梨視頻）

根據《梨視頻》報導，寧縣的一名小學老師聲稱她的口紅不見了，懷疑是女童偷的，便質問「妳要是拿了就給我」。女童回答說沒有拿，回到家後告訴奶奶這件事情，祖孫兩人就和老師當面對質。老師仍然堅持口紅是被女童偷走的，還要求奶奶賠償，但奶奶認為沒有證據可以證明是孫子偷的，所以沒有賠償就離開了。

▲女童下體血流不止 。（圖／翻攝自梨視頻）

報導指出，學校還沒有到下課時間，女童就已經走在馬路上，下體不斷冒出鮮血，浸染了整條褲子，直到體力不支坐下之後，才被路過的老婦看見，趕緊將孩子帶回家。女童堂叔說，小孩流的血量之多，幾乎要把書頁都撕下來了，血還是擦不乾，「當時的命都快保不住了」。

▲女童經診斷為陰道壁受傷。（圖／翻攝自梨視頻）

女童家長懷疑這就是老師所為，警方在調查中也在老師自己的抽屜裡找到口紅，但調查結果指出，是班上2名同為一年級的男同學用掃把傷害的。校長也說，女童的陰道壁受傷並不是因為老師，是因為「這個女孩比較老實（好欺負），這2個男生用掃把插了一下」造成的，「老師也沒有發現，因為她上課也沒掉眼淚，也沒有學生反映。」目前大陸警方與相關教育部門正在進一步調查中。