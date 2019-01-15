金正恩棄核「原地踏步」　南韓和統會諮委坦言：路很漫長

▲北韓最高領導人金正恩與軍方人員開會資料照片。(圖／CFP)

記者蔡浩祥／北京—首爾連線報導

繼「川金二會」時、地曝光，南韓《東亞日報》日前再披露，美國總統川普可能會要求北韓銷毀包括「火星-15型」在內的洲際飛彈，達成「完全、可驗證且不可逆的無核化（CVID）」。對此，南韓民主和平統一諮詢會議常任委員、慶尚大學半島所長朴鐘喆（박종철）接受《ETtoday新聞雲》專訪坦言，「未來的路很漫長」。

報導引述一名南韓知情人士說法稱，美國國務院的終極目標是CVID。

▲ 川金二會預計在2月舉行。（圖／朝中社）

分析指出，北韓洲際飛彈射程可抵美國本土，川金二會上，美方將以「北韓廢棄飛彈」視為真正的目標，以推進僅停留在理論階段的第一次川金會結果，促使北韓採取進一步的無核化措施。

朴鐘喆指出，2017年，北韓先後進行六次核試，及火星-15型的發射試驗，引發聯合國安理會通過「史上最強制裁」決議案，這是韓戰以來，兩韓局勢最緊張的時間。

▲南韓民主和平統一諮詢會議常任委員、慶尚大學半島所長朴鐘喆。（圖／受訪者提供）

不過，截至目前，兩韓已進行三次南北首腦會台、四次中朝首腦會談、一次美朝首腦會談。韓國通過和中國、美國、俄羅斯的對話，創造了和平的氛圍。北韓也拆除了核試驗場地，半島出席了對話的和諧局面。

朴鐘喆認為，兩韓在軍事領域，政治領域，經濟領域，社會文化領域等所有領域都進行了對話和溝通。通過輿論調查也可以發現，文在寅政府促進的南北對話，獲得了很高的支持；雖說未來的路很漫長，至少和平大門已經打開。