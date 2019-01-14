韓國歐巴「甩鳥」後不洗手　如廁出來照摸女友臉　聞到尿騷味秒崩潰

文／羅小編

在台灣，相信「上完廁所後就要立即洗手」是大部分民眾從小到大就有的基本常識，除了家人的教導外，因為腸病毒會引起傳染，到學校後老師、保健室阿姨們也會藉機不斷宣導，因此不會有人認為上廁所不洗手是件無所謂的事……

不過你知道，大部分的韓國男生可能想的和我們不一樣嗎？

最近臉書上又掀起這樣一番論戰！一名年輕的女網友睿智（예지，化名）就以「男朋友上完小便後居然不洗手」為題，抱怨歐巴不良的衛生習慣。



（圖／Pixabay）

當歐巴從廁所走出來後，想要用那雙男人才有的巨大溫暖手掌撫摸睿智白皙又細緻的臉蛋，但從歐巴手掌中傳出來的陣陣刺鼻尿騷味，卻讓睿智倒抽了一口氣。

「你是不是上完廁所都不習慣洗手？」睿智甩開男友的手問道。

「唉……這有啥好在意的？不洗手又不會死！」男友絲毫不在意，他反而認為是睿智小題大作！

男友的舉動簡直讓睿智無法想像，她在文中寫道：「據我所知，男生們通常不是會抓著『那一根』尿尿嗎？不管男生們抓鳥的技術再怎麼好，手上也總是會滴到一兩滴尿吧？」

以為這樣就完了嗎？比起男友如廁後不洗手還令人恐懼的事還在後頭呢！男友居然用方才「抓鳥」的手，碰觸睿智細緻的臉蛋！



（圖／翻攝自網路論壇）

「其他男生上完廁所也從不洗手嗎？還是只有我男朋友才會這樣？」睿智疑惑地問道，她對韓國男生的衛生觀念感到不可思議。

其他網友看到這篇文章也感到震驚，紛紛回道：「只要一想到他用那雙手碰女友的臉頰…」、「我上廁所前一定先洗手，他好髒喔！」

也有網友不以為意：「這有啥好意外的，幾乎每個男生都不洗手啊！10個裡大概有8個吧……」

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▲男性廁所（圖／翻攝自Naver Blog）

到底韓國男生如廁後不洗手的比率有多高？根據去年南韓食藥安全處的調查，如廁後會用肥皂洗手的人只佔29.5%，換句話說，每10人中只有3人會用肥皂洗手。

而根據南韓疾病管理本部5年前的調查，韓國男生在上完公共廁所後會洗手的比率只佔66%，而女生則有77%，高出男性約10%。

或許酸酸看完會懷疑，會洗手男性的比率有這麼高嗎？某間大學就針對157名男學生進行調查，約94%的男學生表示如廁會洗手，但是根據研究人員事後偷偷觀察，竟發現會洗手的男學生只佔17%。

小編剛從南韓回來沒仔細觀察，也許酸酸們有機會到南韓旅遊，不妨可以觀察一下，他們是不是真的都不洗手……

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延伸影音

via 인사이트、JTBC뉴스